Громкие отставки свердловских силовиков в 2023 году

О хитроумных рокировках и сложных интригах людей в погонах — в материале URA.RU

26 декабря 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В 2023 году произошло сразу несколько важных перестановок в свердловских силовых структурах. Шеф ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков лишился соратника в екатеринбургской полиции, а региональным управлением СК целый год руководил неполновесный начальник. Все это сопровождалось новостями о сильном кадровом дефиците в областном гарнизоне. О самых громких отставках и назначениях, случившихся в свердловских ведомствах в текущем году, — в материале URA.RU. В уходящем году пост начальника Следственного управления СК по Свердловской области покинул генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский. В конце апреля он перебрался в полпредство президента России в УрФО и стал главным федеральным инспектором по региону. В августе российский лидер Владимир Путин назначил Богинского своим представителем в коллегии судей. Его место, правда, с приставкой врио, занял заместитель — полковник юстиции Анатолий Надбитов, которого в 2021 году перевели из управления СК по Калмыкии. Там он в разное время занимал различные статусные должности. В частности, был замом руководителя. Отработав год в свердловском СК, Надбитов так и не стал полноправным начальником. А в конце октября стали активно появляться слухи о возможном назначении на этот пост руководителя челябинского управления СК Петра Решетникова. В начале ноября 2022 года шеф полиции Екатеринбурга Игорь Озеров, который считался соратником Мешкова, написал рапорт об увольнении по собственному желанию. По одной из версий, таким образом он пытался избежать московской проверки. По слухам, после нее он хотел вернуться к работе, отозвав рапорт (сам Озеров всяески демонстрировал, что это не так). Однако планам (если таковые и были) не было суждено сбыться. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев уволил Озерова. Его место 16 января занял руководитель МВД Новоуральска Максим Метелица. В результате той проверки он был признан одним из лучших управленцев, которые могут занять должность шефа екатеринбургской полиции. Личному составу гарнизона УМВД его представили 18 января. После перестановки из УМВД ушли сразу два зама Озерова — Юлия Серебрякова (отвечала за работу с кадрами) и Максим Беликов (был замначальника городской полиции), не отслужив и полгода. По данным инсайдеров URA.RU, у Озерова сложились крепкие взаимоотношения с Серебряковой и Беликовым, а с приходом нового начальника их карьерные планы были нарушены. Сам Метелица был готов к этому и заранее начал искать замены в смежных силовых ведомствах. Изменения произошли и в управлении по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД. Вечером 9 апреля ФСБ задержала главного свердловского борца с наркомафией полковника Ивана Ергеледжи. Его заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, Ергеледжи предложил знакомому, который работает в сфере вырубки леса, дать крупную взятку ревизору, чтобы тот остановил проверку. Один из инсайдеров URA.RU говорил, что статусный силовик может быть связан с «черными лесорубами». Ергеледжи отправили в СИЗО. Позже материалы дела поступили в Первоуральский городской суд. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор. В тот же период сотрудники ФСБ задержали главу ивдельского ГИБДД Максима Анисимкова по подозрению в получении взятки в 120 тысяч рублей. После этого в главке начались массовые проверки. После ареста Ергеледжи управление наркоконтроля свердловской полиции возглавил полковник Владислав Гусев. Однако в конце октября контроль над подразделением перешел главе УМВД по Каменску-Уральскому полковнику Руслану Даурову. В главк он перебрался после всплеска громких криминальных историй в уральском городе, которые тянулись с лета. Это и дело 16-летней Даны И., которую нашли мертвой в овраге, и убийство боксера в ночном клубе «Джой», и суд над мужчинами, бросившими девушку с голубыми волосами в фонтан. Последнее происшествие, вышедшее в федеральную повестку, устроил Максим Мальмин — он угрожал убить себя из-за развода с женой. При этом собеседники агентства из силовых структур отказались утверждать, что Каменск-Уральский в 2023-м резко стал криминальным городом. По их словам, повышенное внимание к историям вызвали СМИ и telegram-каналы. Дауров возглавлял полицию Каменска-Уральского с 2021 года. Первое, что он потребовал от подчиненных, перейдя в главк, — принять дополнительные меры по доукомплектованию подразделения и повысить служебную дисциплину, — говорил URA.RU официальный представитель свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. Той же осенью на работу в областной наркоконтроль перешел начальник отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Рустам Мингазов. В городской полиции он проработал почти год. В управлении Росгвардии по Уральскому округу за год сменилось два руководителя. Генерал-лейтенант Владимир Спиридонов возглавил уральское ведомство 4 октября. Он сменил на этом посту Сергея Бойко, руководившего с 18 августа 2022 года. Спиридонов до этого назначения был первым заместителем командующего Южным округом национальной гвардии России. А Бойко повысили — он перешел на работу в Главный штаб войск. Одной из ключевых проблем в свердловской полиции является нехватка кадров. Согласно данным нескольких источников URA.RU, в Свердловской области самый большой дефицит полицейских среди всех российских регионов. В марте шеф свердловского МВД Александр Мешков заявлял, что в патрульно-постовой службе Екатеринбурга не хватает почти 30% сотрудников, а дефицит кадров вырос до 18%. Эта проблема в свердловской полиции тянется, как минимум, с 2021 года. Осенью некоторые ключевые сотрудники главка, по словам инсайдеров агентства, могли попасть под увольнения. В их числе источники называли зама Мешкова генерал-майора Сергея Ремезкова, курирующего вопросы с кадрами в гарнизоне. Ожидалось, что для решения этой проблемы в Екатеринбург прилетит министр МВД России Владимир Колокольцев. Но в последний момент он отменил визит, отправив вместо себя зама по тылу Виталия Шулику. Обсуждал ли статусный силовик кадровый дефицит с руководством свердловской полиции, неизвестно. Между тем в текущем году сменился начальник управления по работе с личным составом главка. Должность занял полковник Сергей Волощук. Он заменил Владимира Теряева, ушедшего в отставку годом ранее. В течение полугода на месте Теряева временно исполняющей обязанности была Ольга Никитина.