Как Свердловская область пережила 2023 год

Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке в августе Фото: Илья Московец © URA.RU

Ушедший 2023-й оказался знаковым для Екатеринбурга — хотя бы потому, что летом город отпраздновал долгожданное 300-летие. А пока столица готовилась к юбилею, регион боролся с мощными пожарами (ситуацию лично контролировал президент РФ Владимир Путин). Но запомнилось не только это: были и крупные выборы, резонансный суд над Евгением Ройзманом (признан иноагентом), криминальные трагедии и громкие задержания. Главные свердловские события 2023 года — в фотографиях корреспондентов URA.RU.

11 января глава Алексей Орлов открыл на третьем этаже администрации барельефы с портретами своих предшественников Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Орлов назвал это восстановлением исторической справедливости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А силовая тусовка в январе обсуждала перевод Максима Метелицы из Новоуральска на пост главы УМВД по Екатеринбургу. С назначением Метелицы главная проблема не решилась: из полиции продолжают бежать люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орлов тестирует новые белорусские троллейбусы, закупленные для города при поддержке Путина. За 12 месяцев подрядчик как минимум дважды сорвал сроки поставки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце марта в Екатеринбурге прошли общественные слушания по поправкам в городской Устав, предполагающим изменение схемы формирования думы. Голосование вышло конфликтным. До сих пор есть обсуждается легенда, что счетная комиссия могла подменить результаты в самый последний момент — чтобы избежать федерального скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В марте Ройзман* провел две недели в спецприемнике. Его арестовали за демонстрацию символики, запрещенной в РФ. Ее заметили в видео, опубликованном в группе имени Ройзмана* в соцсети «ВКонтакте». Хотя сам экс-мэр заявлял, что никогда не был зарегистрирован там и не оставлял записей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце апреля пожары едва не уничтожили поселки Сосьва и Таежный на севере области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Их фактически отстраивали заново (на фото — Сосьва) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев выезжал в Сосьву с главой МЧС России Александром Куренковым. А потом докладывал Путину по спецсвязи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К началу мая лесные пожары охватили и окрестности Екатеринбурга. Парад Победы проходил в условиях едкого смога Фото: Илья Московец © URA.RU

19 мая суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей, его признали виновным по уголовной статье о дискредитации армии РФ. Ройзман был рад исходу — ведь ему грозил реальный срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

30 мая в Екатеринбург внезапно приехал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин — в рамках своего турне по России. В конце 2022-го он заочно конфликтовал с Орловым, а в феврале у него была публичная перепалка с Куйвашевым. Обе истории Пригожин, вспомнил, общаясь с журналистами. Причем сделал это так, что Орлову снова пришлось реагировать (по согласованию с Куйвашевым) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За пару дней до приезда Пригожина его екатеринбургский штаб открыл «Аллею героев» под Березовским Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также в мае в Екатеринбурге простились с тренером волейбольной «Уралочки» Денисом Ефановым, погибшим в зоне спецоперации РФ на Украине Фото: Илья Московец © URA.RU

А в июне хоронили легендарного экс-главу УГИБДД Юрия Демина. Он разбился при падении со строительных лесов у себя на даче Фото: Илья Московец © URA.RU

Весь Екатеринбург потрясла трагедия с Далером Бобиевым. Его несколько дней искали тысячи человек, тело обнаружили в гараже семьи, воспитывавшей мальчика. Опекуншу Веронику Наумову тут же задержали. Она, заявившая о пропаже Далера, все это время водила силовиков и волонтеров за нос. Вероятно (все-таки суд не закончился), она и убила Далера, причем еще в конце 2022-го Фото: Илья Московец © URA.RU

Вероника Наумова на выходе из суда Фото: Илья Московец © URA.RU

Летом широко (то есть на всю страну) обсуждалось вероятное присвоение «Ельцин Центру» иноагентского статуса. Куйвашев обсуждал эту угрозу с Наиной Ельциной, а Орлов публично выступал в поддержку учреждения Фото: Илья Московец © URA.RU

Cтелу «Город трудовой доблести» в центре Екатеринбурга открывали с помощником президента РФ Владимиром Мединским Фото: Илья Московец © URA.RU

На «Ночи музыки» 23 июня было традиционно многолюдно. Обошлось без больших скандалов Фото: Размик Закарян © URA.RU

А на следующий день случился мятеж Пригожина и его частной армии. Вот что происходило у офиса ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

В июле Екатеринбург страдал от аномальной жары. Температура достигала 40 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

Визиты Михаила Мишустина на июльский «Иннопром» уже становятся традицией. Но в 2023 году на форум приезжал и мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Не успели свердловские власти приступить к восстановлению домов в Сосьве и Таежном, как загорелась Шайдуриха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куйвашев съездил и туда. Разговор был очень эмоциональный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке Фото: Илья Московец © URA.RU

Бизнесмен Андрей Симановский подарил городу огромный медиаэкран на улице Вайнера Фото: Размик Закарян © URA.RU

А стартовал трехдневный марафон празднования с запуска летнего театра в ЦПКиО. На него приехали мировые звезды — Денис Мацуев и Валерий Гергиев. Но снимать себя категорически запретили. Вообще, ЦПКиО был одной из главных площадок юбилея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орлов с новой «Мисс Екатеринбург» Александрой Кузнецовой Фото: Размик Закарян © URA.RU

На второй день было извлечение капсулы времени, которая была под землей 50 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

И торжественная церемония в «Космосе» от мэра Орлова. Оттуда часть гостей — самых статусных — отправилась на закрытый прием в «Ельцин Центр» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из ЕЦ все поехали на открытие фонтана от Сбера в Историческом сквере Фото: Илья Московец © URA.RU

Из этого устроили целое шоу Фото: Илья Московец © URA.RU

19 августа на центральные улицы Екатеринбурга вышли 1,2 миллиона человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Открывая праздник, Орлов взялся за молот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самым статусным московским гостем стал помощник президента РФ Игорь Левитин. Орлов и его окружение готовились, конечно, к другому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известные на всю страну екатеринбуржцы Niletto и Клава Кока выступали у КРК «Уралец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шикарный салют начался с серьезной задержкой, и это тоже смазало общее впечатление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу после 300-летия в Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиады). Фото — с церемонии в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В целом для города МФУС прошел незаметно, его не обсуждали так, как в 2018-м матчи чемпионата мира по футболу Фото: Размик Закарян © URA.RU

На официальное закрытие привезли The Hatters Фото: Размик Закарян © URA.RU

Прощание с Франсуа Нджелассили — аспирантом УрФУ из Габона, убитым в центре Екатеринбурга 18 августа Фото: Илья Московец © URA.RU

По итогам выборов в гордуму 9—10 сентября, подготовка к которым проходила в условиях внутриэлитного конфликта, Орлов сумел минимизировать представительство в муниципальной власти бизнесмена Виталия Кочеткова («Мотив»). В новый созыв прошли только пятеро его (Кочеткова) кандидатов Фото: Илья Московец © URA.RU

А спикером — неожиданно для всех — стала 33-летняя Анна Гурарий, декан УрФУ. Ее назначение затянулось на месяц, до 13 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы песнями пытаются остановить стройку хоккеиста Павла Дацюка на набережной Исети. В Росприроднадзоре активистов услышат и констатируют: компания Дацюка произвела самозахват территории возле Царского моста Фото: Илья Московец © URA.RU

Симановский установил на Вайнера не только медиаэкран, но и чуть позже льва с бронзовыми яйцами. Мнения горожан разделились, и огромный арт-объект перевезли за город Фото: Размик Закарян © URA.RU

Суд по мере пресечения для школьника, который из ревности к собственному брату убил подругу и ее мать в доме по ул. Билимбаевская. Мама юноши не могла сдержать эмоций, ей потребовалась помощь врачей Фото: Илья Московец © URA.RU

18 ноября — в Исторический День города — капсулу времени «вернули» на место. Там десятки предметов. Например, смартфон, денежные знаки, книги, генплан города до 2045 года, список цен на продукты, афиши, жесткий диск с интервью, семена, земля, воздух города и вода из Исети, обращение к горожанам. А также водка и вино, произведенные по заказу Орлова. Вскроют капсулу в 2073 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Под конец месяца город сковал первый по-настоящему серьезный снегопад в сезоне. Орлов тогда призывал отнестись к коммунальщикам с пониманием: «Мы же не в Сочи живем» Фото: Илья Московец © URA.RU

Задержание и арест Александра Дискова по прозвищу Фартовый — предполагаемого преемника авторитета Геры ЖБИ. Фартового подозревают в том, что возле кафе в центре города он устроил драку со стрельбой. В скандале в ближайшее время могут всплыть фамилии не только статусных силовиков, но и чиновников Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области, как и везде, дорожало куриное яйцо Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время «прямой линии» у Путина про цены спросили. А еще поинтересовались, почему больница в Рефтинском в таком ужасном состоянии. По команде губернатора (говорят, не ожидавшего подобного) туда срочно выехала чиновничья делегация Фото: Илья Московец © URA.RU

До президента пытались дойти и противники возведения новых корпусов училища олимпийского резерва вблизи парка 50-летия ВЛКСМ. Но безуспешно Фото: Илья Московец © URA.RU

Декабрь для Екатеринбурга ознаменовался повторением мощных ноябрьских осадков и экстремальными (до -35 градусов) холодами. Из-за них ломался и без того проблемный общественный транспорт, люди мерзли на остановках, а такси дорожало (дороги ведь не убраны) Фото: Илья Московец © URA.RU

Под конец года власти Екатеринбурга без особого шума запустили трамвайную ветку до Академического района. По ней курсируют пока старые трамваи, новые закупить не успели Фото: Илья Московец © URA.RU

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов