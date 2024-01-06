Как Свердловская область пережила 2023 год

Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке в августе
Ушедший 2023-й оказался знаковым для Екатеринбурга — хотя бы потому, что летом город отпраздновал долгожданное 300-летие. А пока столица готовилась к юбилею, регион боролся с мощными пожарами (ситуацию лично контролировал президент РФ Владимир Путин). Но запомнилось не только это: были и крупные выборы, резонансный суд над Евгением Ройзманом (признан иноагентом), криминальные трагедии и громкие задержания. Главные свердловские события 2023 года — в фотографиях корреспондентов URA.RU.
11 января глава Алексей Орлов открыл на третьем этаже администрации барельефы с портретами своих предшественников Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Орлов назвал это восстановлением исторической справедливости
А силовая тусовка в январе обсуждала перевод Максима Метелицы из Новоуральска на пост главы УМВД по Екатеринбургу. С назначением Метелицы главная проблема не решилась: из полиции продолжают бежать люди
Орлов тестирует новые белорусские троллейбусы, закупленные для города при поддержке Путина. За 12 месяцев подрядчик как минимум дважды сорвал сроки поставки
В конце марта в Екатеринбурге прошли общественные слушания по поправкам в городской Устав, предполагающим изменение схемы формирования думы. Голосование вышло конфликтным. До сих пор есть обсуждается легенда, что счетная комиссия могла подменить результаты в самый последний момент — чтобы избежать федерального скандала
В марте Ройзман* провел две недели в спецприемнике. Его арестовали за демонстрацию символики, запрещенной в РФ. Ее заметили в видео, опубликованном в группе имени Ройзмана* в соцсети «ВКонтакте». Хотя сам экс-мэр заявлял, что никогда не был зарегистрирован там и не оставлял записей
В конце апреля пожары едва не уничтожили поселки Сосьва и Таежный на севере области
Их фактически отстраивали заново (на фото — Сосьва)
Губернатор Евгений Куйвашев выезжал в Сосьву с главой МЧС России Александром Куренковым. А потом докладывал Путину по спецсвязи
К началу мая лесные пожары охватили и окрестности Екатеринбурга. Парад Победы проходил в условиях едкого смога
19 мая суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей, его признали виновным по уголовной статье о дискредитации армии РФ. Ройзман был рад исходу — ведь ему грозил реальный срок
30 мая в Екатеринбург внезапно приехал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин — в рамках своего турне по России. В конце 2022-го он заочно конфликтовал с Орловым, а в феврале у него была публичная перепалка с Куйвашевым. Обе истории Пригожин, вспомнил, общаясь с журналистами. Причем сделал это так, что Орлову снова пришлось реагировать (по согласованию с Куйвашевым)
За пару дней до приезда Пригожина его екатеринбургский штаб открыл «Аллею героев» под Березовским
Также в мае в Екатеринбурге простились с тренером волейбольной «Уралочки» Денисом Ефановым, погибшим в зоне спецоперации РФ на Украине
А в июне хоронили легендарного экс-главу УГИБДД Юрия Демина. Он разбился при падении со строительных лесов у себя на даче
Весь Екатеринбург потрясла трагедия с Далером Бобиевым. Его несколько дней искали тысячи человек, тело обнаружили в гараже семьи, воспитывавшей мальчика. Опекуншу Веронику Наумову тут же задержали. Она, заявившая о пропаже Далера, все это время водила силовиков и волонтеров за нос. Вероятно (все-таки суд не закончился), она и убила Далера, причем еще в конце 2022-го
Вероника Наумова на выходе из суда
Летом широко (то есть на всю страну) обсуждалось вероятное присвоение «Ельцин Центру» иноагентского статуса. Куйвашев обсуждал эту угрозу с Наиной Ельциной, а Орлов публично выступал в поддержку учреждения
Cтелу «Город трудовой доблести» в центре Екатеринбурга открывали с помощником президента РФ Владимиром Мединским
На «Ночи музыки» 23 июня было традиционно многолюдно. Обошлось без больших скандалов
А на следующий день случился мятеж Пригожина и его частной армии. Вот что происходило у офиса ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге
В июле Екатеринбург страдал от аномальной жары. Температура достигала 40 градусов
Визиты Михаила Мишустина на июльский «Иннопром» уже становятся традицией. Но в 2023 году на форум приезжал и мэр Москвы Сергей Собянин
Не успели свердловские власти приступить к восстановлению домов в Сосьве и Таежном, как загорелась Шайдуриха
Куйвашев съездил и туда. Разговор был очень эмоциональный
Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке
Бизнесмен Андрей Симановский подарил городу огромный медиаэкран на улице Вайнера
А стартовал трехдневный марафон празднования с запуска летнего театра в ЦПКиО. На него приехали мировые звезды — Денис Мацуев и Валерий Гергиев. Но снимать себя категорически запретили. Вообще, ЦПКиО был одной из главных площадок юбилея
Орлов с новой «Мисс Екатеринбург» Александрой Кузнецовой
На второй день было извлечение капсулы времени, которая была под землей 50 лет
И торжественная церемония в «Космосе» от мэра Орлова. Оттуда часть гостей — самых статусных — отправилась на закрытый прием в «Ельцин Центр»
Из ЕЦ все поехали на открытие фонтана от Сбера в Историческом сквере
Из этого устроили целое шоу
19 августа на центральные улицы Екатеринбурга вышли 1,2 миллиона человек
Открывая праздник, Орлов взялся за молот
Самым статусным московским гостем стал помощник президента РФ Игорь Левитин. Орлов и его окружение готовились, конечно, к другому
Известные на всю страну екатеринбуржцы Niletto и Клава Кока выступали у КРК «Уралец»
Шикарный салют начался с серьезной задержкой, и это тоже смазало общее впечатление
Сразу после 300-летия в Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиады). Фото — с церемонии в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
В целом для города МФУС прошел незаметно, его не обсуждали так, как в 2018-м матчи чемпионата мира по футболу
На официальное закрытие привезли The Hatters
Прощание с Франсуа Нджелассили — аспирантом УрФУ из Габона, убитым в центре Екатеринбурга 18 августа
По итогам выборов в гордуму 9—10 сентября, подготовка к которым проходила в условиях внутриэлитного конфликта, Орлов сумел минимизировать представительство в муниципальной власти бизнесмена Виталия Кочеткова («Мотив»). В новый созыв прошли только пятеро его (Кочеткова) кандидатов
А спикером — неожиданно для всех — стала 33-летняя Анна Гурарий, декан УрФУ. Ее назначение затянулось на месяц, до 13 октября
Екатеринбуржцы песнями пытаются остановить стройку хоккеиста Павла Дацюка на набережной Исети. В Росприроднадзоре активистов услышат и констатируют: компания Дацюка произвела самозахват территории возле Царского моста
Симановский установил на Вайнера не только медиаэкран, но и чуть позже льва с бронзовыми яйцами. Мнения горожан разделились, и огромный арт-объект перевезли за город
Суд по мере пресечения для школьника, который из ревности к собственному брату убил подругу и ее мать в доме по ул. Билимбаевская. Мама юноши не могла сдержать эмоций, ей потребовалась помощь врачей
18 ноября — в Исторический День города — капсулу времени «вернули» на место. Там десятки предметов. Например, смартфон, денежные знаки, книги, генплан города до 2045 года, список цен на продукты, афиши, жесткий диск с интервью, семена, земля, воздух города и вода из Исети, обращение к горожанам. А также водка и вино, произведенные по заказу Орлова. Вскроют капсулу в 2073 году
Под конец месяца город сковал первый по-настоящему серьезный снегопад в сезоне. Орлов тогда призывал отнестись к коммунальщикам с пониманием: «Мы же не в Сочи живем»
Задержание и арест Александра Дискова по прозвищу Фартовый — предполагаемого преемника авторитета Геры ЖБИ. Фартового подозревают в том, что возле кафе в центре города он устроил драку со стрельбой. В скандале в ближайшее время могут всплыть фамилии не только статусных силовиков, но и чиновников
В Свердловской области, как и везде, дорожало куриное яйцо
Во время «прямой линии» у Путина про цены спросили. А еще поинтересовались, почему больница в Рефтинском в таком ужасном состоянии. По команде губернатора (говорят, не ожидавшего подобного) туда срочно выехала чиновничья делегация
До президента пытались дойти и противники возведения новых корпусов училища олимпийского резерва вблизи парка 50-летия ВЛКСМ. Но безуспешно
Декабрь для Екатеринбурга ознаменовался повторением мощных ноябрьских осадков и экстремальными (до -35 градусов) холодами. Из-за них ломался и без того проблемный общественный транспорт, люди мерзли на остановках, а такси дорожало (дороги ведь не убраны)
Под конец года власти Екатеринбурга без особого шума запустили трамвайную ветку до Академического района. По ней курсируют пока старые трамваи, новые закупить не успели
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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