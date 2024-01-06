Как Свердловская область пережила 2023 год

Суды над Ройзманом*, пожары, 300-летие и борьба за власть в Екатеринбурге — в 54 фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке в августе
Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке в августе Фото:

Ушедший 2023-й оказался знаковым для Екатеринбурга — хотя бы потому, что летом город отпраздновал долгожданное 300-летие. А пока столица готовилась к юбилею, регион боролся с мощными пожарами (ситуацию лично контролировал президент РФ Владимир Путин). Но запомнилось не только это: были и крупные выборы, резонансный суд над Евгением Ройзманом (признан иноагентом), криминальные трагедии и громкие задержания. Главные свердловские события 2023 года — в фотографиях корреспондентов URA.RU.

Открытие барельефов двух глав Екатеринбурга - Евгения Ройзмана и Александра Высокинского - в мэрии. Екатеринбург
11 января глава Алексей Орлов открыл на третьем этаже администрации барельефы с портретами своих предшественников Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Орлов назвал это восстановлением исторической справедливости
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург
А силовая тусовка в январе обсуждала перевод Максима Метелицы из Новоуральска на пост главы УМВД по Екатеринбургу. С назначением Метелицы главная проблема не решилась: из полиции продолжают бежать люди
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Презентация нового троллейбуса Алексею Орлову. Екатеринбург
Орлов тестирует новые белорусские троллейбусы, закупленные для города при поддержке Путина. За 12 месяцев подрядчик как минимум дважды сорвал сроки поставки
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Публичные слушания по изменениям в устав ЕГД. Екатеринбург
В конце марта в Екатеринбурге прошли общественные слушания по поправкам в городской Устав, предполагающим изменение схемы формирования думы. Голосование вышло конфликтным. До сих пор есть обсуждается легенда, что счетная комиссия могла подменить результаты в самый последний момент — чтобы избежать федерального скандала
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Евгений Ройзман выходит из ИВС. Екатеринбург
В марте Ройзман* провел две недели в спецприемнике. Его арестовали за демонстрацию символики, запрещенной в РФ. Ее заметили в видео, опубликованном в группе имени Ройзмана* в соцсети «ВКонтакте». Хотя сам экс-мэр заявлял, что никогда не был зарегистрирован там и не оставлял записей
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В конце апреля пожары едва не уничтожили поселки Сосьва и Таежный на севере области
В конце апреля пожары едва не уничтожили поселки Сосьва и Таежный на севере области
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Их фактически отстраивали заново (на фото — Сосьва)
Их фактически отстраивали заново (на фото — Сосьва)
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Губернатор Евгений Куйвашев выезжал в Сосьву с главой МЧС России Александром Куренковым. А потом докладывал Путину по спецсвязи
Губернатор Евгений Куйвашев выезжал в Сосьву с главой МЧС России Александром Куренковым. А потом докладывал Путину по спецсвязи
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Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург
К началу мая лесные пожары охватили и окрестности Екатеринбурга. Парад Победы проходил в условиях едкого смога
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург
19 мая суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей, его признали виновным по уголовной статье о дискредитации армии РФ. Ройзман был рад исходу — ведь ему грозил реальный срок
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Евгений Пригожин. Екатеринбург
30 мая в Екатеринбург внезапно приехал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин — в рамках своего турне по России. В конце 2022-го он заочно конфликтовал с Орловым, а в феврале у него была публичная перепалка с Куйвашевым. Обе истории Пригожин, вспомнил, общаясь с журналистами. Причем сделал это так, что Орлову снова пришлось реагировать (по согласованию с Куйвашевым)
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область
За пару дней до приезда Пригожина его екатеринбургский штаб открыл «Аллею героев» под Березовским
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Прощание с тренером спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Екатеринбург
Также в мае в Екатеринбурге простились с тренером волейбольной «Уралочки» Денисом Ефановым, погибшим в зоне спецоперации РФ на Украине
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А в июне хоронили легендарного экс-главу УГИБДД Юрия Демина. Он разбился при падении со строительных лесов у себя на даче
А в июне хоронили легендарного экс-главу УГИБДД Юрия Демина. Он разбился при падении со строительных лесов у себя на даче
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Детский сад № 546, гараж и дом № 21 на улице Симферопольской. Екатеринбург
Весь Екатеринбург потрясла трагедия с Далером Бобиевым. Его несколько дней искали тысячи человек, тело обнаружили в гараже семьи, воспитывавшей мальчика. Опекуншу Веронику Наумову тут же задержали. Она, заявившая о пропаже Далера, все это время водила силовиков и волонтеров за нос. Вероятно (все-таки суд не закончился), она и убила Далера, причем еще в конце 2022-го
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Вероника Наумова на выходе из суда
Вероника Наумова на выходе из суда
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Город. Екатеринбург
Летом широко (то есть на всю страну) обсуждалось вероятное присвоение «Ельцин Центру» иноагентского статуса. Куйвашев обсуждал эту угрозу с Наиной Ельциной, а Орлов публично выступал в поддержку учреждения
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Cтелу «Город трудовой доблести» в центре Екатеринбурга открывали с помощником президента РФ Владимиром Мединским
Cтелу «Город трудовой доблести» в центре Екатеринбурга открывали с помощником президента РФ Владимиром Мединским
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Ночь музыки. Екатеринбург
На «Ночи музыки» 23 июня было традиционно многолюдно. Обошлось без больших скандалов
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Ночь музыки. Екатеринбург
А на следующий день случился мятеж Пригожина и его частной армии. Вот что происходило у офиса ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге
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В июле Екатеринбург страдал от аномальной жары. Температура достигала 40 градусов
В июле Екатеринбург страдал от аномальной жары. Температура достигала 40 градусов
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Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром. Москва
Визиты Михаила Мишустина на июльский «Иннопром» уже становятся традицией. Но в 2023 году на форум приезжал и мэр Москвы Сергей Собянин
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область
Не успели свердловские власти приступить к восстановлению домов в Сосьве и Таежном, как загорелась Шайдуриха
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область
Куйвашев съездил и туда. Разговор был очень эмоциональный
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Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке. Свердловская область
Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке
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Установка медианавеса на улице Вайнера. Екатеринбург
Бизнесмен Андрей Симановский подарил городу огромный медиаэкран на улице Вайнера
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Открытие летнего театра в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург
А стартовал трехдневный марафон празднования с запуска летнего театра в ЦПКиО. На него приехали мировые звезды — Денис Мацуев и Валерий Гергиев. Но снимать себя категорически запретили. Вообще, ЦПКиО был одной из главных площадок юбилея
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Мисс Екатеринбург 2023. Екатеринбург
Орлов с новой «Мисс Екатеринбург» Александрой Кузнецовой
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Извлечение капсулы времени полувековой давности. Екатеринбург
На второй день было извлечение капсулы времени, которая была под землей 50 лет
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Церемония присвоения звания Почетный гражданин Екатеринбурга в ККТ Космос. Екатеринбург
И торжественная церемония в «Космосе» от мэра Орлова. Оттуда часть гостей — самых статусных — отправилась на закрытый прием в «Ельцин Центр»
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург
Из ЕЦ все поехали на открытие фонтана от Сбера в Историческом сквере
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург
Из этого устроили целое шоу
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
19 августа на центральные улицы Екатеринбурга вышли 1,2 миллиона человек
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Открывая праздник, Орлов взялся за молот
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Самым статусным московским гостем стал помощник президента РФ Игорь Левитин. Орлов и его окружение готовились, конечно, к другому
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Известные на всю страну екатеринбуржцы Niletto и Клава Кока выступали у КРК «Уралец»
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День города - 300-летие Екатеринбурга: праздничный фейерверк. Екатеринбург
Шикарный салют начался с серьезной задержкой, и это тоже смазало общее впечатление
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Открытие Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург
Сразу после 300-летия в Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль университетского спорта (альтернатива отмененной Универсиады). Фото — с церемонии в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
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Спортивные соревнования Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург
В целом для города МФУС прошел незаметно, его не обсуждали так, как в 2018-м матчи чемпионата мира по футболу
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Церемония закрытия Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург
На официальное закрытие привезли The Hatters
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Прощание с Франсуа Нджелассили — аспирантом УрФУ из Габона, убитым в центре Екатеринбурга 18 августа
Прощание с Франсуа Нджелассили — аспирантом УрФУ из Габона, убитым в центре Екатеринбурга 18 августа
Фото:
Выборы в ЕДГ. Екатеринбург
По итогам выборов в гордуму 9—10 сентября, подготовка к которым проходила в условиях внутриэлитного конфликта, Орлов сумел минимизировать представительство в муниципальной власти бизнесмена Виталия Кочеткова («Мотив»). В новый созыв прошли только пятеро его (Кочеткова) кандидатов
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Внеочередное заседание ЕГД восьмого созыва по выборам спикера думы. Екатеринбург
А спикером — неожиданно для всех — стала 33-летняя Анна Гурарий, декан УрФУ. Ее назначение затянулось на месяц, до 13 октября
Фото:
Протест против вырубки сада Нурова. Екатеринбург
Екатеринбуржцы песнями пытаются остановить стройку хоккеиста Павла Дацюка на набережной Исети. В Росприроднадзоре активистов услышат и констатируют: компания Дацюка произвела самозахват территории возле Царского моста
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Статуя льва на улице Вайнера. Екатеринбург
Симановский установил на Вайнера не только медиаэкран, но и чуть позже льва с бронзовыми яйцами. Мнения горожан разделились, и огромный арт-объект перевезли за город
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Суд по мере пресечения для школьника, который из ревности к собственному брату убил подругу и ее мать в доме по ул. Билимбаевская. Мама юноши не могла сдержать эмоций, ей потребовалась помощь врачей
Суд по мере пресечения для школьника, который из ревности к собственному брату убил подругу и ее мать в доме по ул. Билимбаевская. Мама юноши не могла сдержать эмоций, ей потребовалась помощь врачей
Фото:
Закладка капсулы времени в Историческом сквере. Екатеринбург
18 ноября — в Исторический День города — капсулу времени «вернули» на место. Там десятки предметов. Например, смартфон, денежные знаки, книги, генплан города до 2045 года, список цен на продукты, афиши, жесткий диск с интервью, семена, земля, воздух города и вода из Исети, обращение к горожанам. А также водка и вино, произведенные по заказу Орлова. Вскроют капсулу в 2073 году
Фото:
Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург
Под конец месяца город сковал первый по-настоящему серьезный снегопад в сезоне. Орлов тогда призывал отнестись к коммунальщикам с пониманием: «Мы же не в Сочи живем»
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Задержание и арест Александра Дискова по прозвищу Фартовый — предполагаемого преемника авторитета Геры ЖБИ. Фартового подозревают в том, что возле кафе в центре города он устроил драку со стрельбой. В скандале в ближайшее время могут всплыть фамилии не только статусных силовиков, но и чиновников
Задержание и арест Александра Дискова по прозвищу Фартовый — предполагаемого преемника авторитета Геры ЖБИ. Фартового подозревают в том, что возле кафе в центре города он устроил драку со стрельбой. В скандале в ближайшее время могут всплыть фамилии не только статусных силовиков, но и чиновников
Фото:
Яйца. Екатеринбург
В Свердловской области, как и везде, дорожало куриное яйцо
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Андрей Карлов в Рефтинской горбольнице ГБ» после жалобы местного жителя Егора Перминова на медобслуживание. Екатеринбург
Во время «прямой линии» у Путина про цены спросили. А еще поинтересовались, почему больница в Рефтинском в таком ужасном состоянии. По команде губернатора (говорят, не ожидавшего подобного) туда срочно выехала чиновничья делегация
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Обращение к Путину. Екатеринбург
До президента пытались дойти и противники возведения новых корпусов училища олимпийского резерва вблизи парка 50-летия ВЛКСМ. Но безуспешно
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Снегопад. Екатеринбург
Декабрь для Екатеринбурга ознаменовался повторением мощных ноябрьских осадков и экстремальными (до -35 градусов) холодами. Из-за них ломался и без того проблемный общественный транспорт, люди мерзли на остановках, а такси дорожало (дороги ведь не убраны)
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Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург
Под конец года власти Екатеринбурга без особого шума запустили трамвайную ветку до Академического района. По ней курсируют пока старые трамваи, новые закупить не успели
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*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Ушедший 2023-й оказался знаковым для Екатеринбурга — хотя бы потому, что летом город отпраздновал долгожданное 300-летие. А пока столица готовилась к юбилею, регион боролся с мощными пожарами (ситуацию лично контролировал президент РФ Владимир Путин). Но запомнилось не только это: были и крупные выборы, резонансный суд над Евгением Ройзманом (признан иноагентом), криминальные трагедии и громкие задержания. Главные свердловские события 2023 года — в фотографиях корреспондентов URA.RU. *Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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