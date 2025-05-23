Праймериз ЕР из бутафории превратились в бойню

Конфликты внутри «Единой России» на этапе предварительного голосования накаляются. Раскол в ЕР стал главной угрозой для врио главы Коми Ростислава Гольдштейна . Партийные элиты то ставят губернатору ультиматумы, то открыто выступают против него. Главным бенефициаром раскола стал известный депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов, которого противники Гольдштейна рассматривают как альтернативного губернатора. Сгладить противоречия не удается даже армии политтехнологов.
Конфликтные единороссы
Гольдштейн был назначен врио губернатора Коми в конце 2024 года после увольнения Владимира Уйбы, регулярно попадавшего в федеральные скандалы. В наследие Уйба оставил большое количество протестных политэлит. Их яркий представитель — руководитель республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов, победивший ЕР на выборах в Госдуму по единственному округу республики.
Федеральное руководство «Единой России» не раз акцентировало внимание на выборах в Коми. В 2025 году здесь, помимо губернатора, избираются Госсовет и гордума Сыктывкара. Из-за высокого протестного потенциала республику относят к «красной зоне», о чем неоднократно заявляли секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев и сенатор Сергей Перминов.
С приходом Гольдштейна конфликты с местными элитами не исчезли. Агентство уже писало о том, что новые власти республики не согласовали прохождение в Госсовет ряда влиятельных депутатов-долгожителей. Те отказались играть по правилам нового губернатора и без разрешения выдвинулись на предварительное голосование «Единой России», что создало риски для всей системы в регионе. Конкурс на праймериз в Коми — один из самых высоких в стране. За одно место в Госсовете в среднем борются сразу восемь единороссов.
В распоряжении агентства есть и другие данные, подтверждающие отсутствие четкой вертикали в рядах регионального отделения «Единой России». По информации источника URA.RU, ссылающегося на закрытую аналитику партии, штаб ЕР в Коми находится в красной зоне по всем показателям. Проваливаются внутрипартийные KPI по отработке патриотической повестки, по активности депутатов разных уровней и другие.
Проблемы не удается решить даже «армии» политтехнологов, работающей в регионе. По данным агентства, в предвыборный штаб ЕР входит не менее 20 электоральных экспертов со всей страны. Ими руководит проводивший ранее выборы в Еврейской автономной области Андрей Пономарев.
Политтехнолог Юлия Милешкина, работавшая на выборах в Коми, отмечает, что у Гольдштейна не хватает влияния для того, чтобы усмирить местные элиты. «Есть попытка централизации принятия решений, но в республике масса интересантов и элитарных групп. Через реготделение ЕР они решают свои интересы. Кроме того, все привыкли, что происходит постоянная смена управленческой команды региона. Гольдштейн имеет федеральные амбиции, и никто не понимает, на сколько он здесь задержится. Понятно, что Коми — это давно не его предел мечтаний», — говорит эксперт.
Борьба за сенаторство
Обостряет положение Гольдштейна развернувшаяся борьба за место сенатора от Госсовета республики. На него претендуют сразу несколько влиятельных единороссов, ссориться с которыми главе республики перед выборами — опасно.
Притязания на место в Совфеде объявил самый богатый депутат Госсовета республики из Воркуты Руслан Магомедов, говорит инсайдер агентства из регионального парламента. В 2021 году он официально задекларировал доход в 514 млн рублей. Согласно сервису «СБИС», он владеет двумя компаниями — «Полюс» (торговля мясом) и «Депо» (ресторанный бизнес). Также является индивидуальным предпринимателем. Вид деятельности — аренда и лизинг недвижимости. Магомедову приписывают связи с градообразующим предприятием «ВоркутаУголь», где добывается 6% всего угля России. На звонки агентства Магомедов не ответил.
Еще одним претендентом на выдвижение в СФ является 69-летний зампред Госсовета Александр Макаренко. Он заседает в парламенте с 2006 года и считается одним из самых авторитетных политиков республики. По информации того же инсайдера агентства, Макаренко близок к Гольдштейну и, несмотря на очевидную чистку старых элит в Коми, сумел сохранить влияние. Его группа, в которую входит порядка пяти действующих депутатов Госсовета, повторно выдвинулась на выборы по согласованию с правительством республики. Источник URA.RU из заксобрания Коми убежден, что Макаренко — фаворит в борьбе за сенаторство.
Агентство связалось с политиком. Он заверил, что не имеет притязаний на кресло сенатора и «никуда не собирается».
Оба депутата заявились на праймериз ЕР в Госсовет. И оба, по информации инсайдера агентства, проводили встречи с врио губернатора и убеждали в своей надобности в Совфеде.
На федеральную должность есть и другие претенденты. К примеру, не хочет без боя отдавать кресло действующий сенатор от представительной власти Елена Шумилова. Намерение Гольдштейна ее сменить уже привело к скандалу. Она, как уверяет инсайдер агентства, заявилась на праймериз по округу согласованного кандидата, гендиректора «Сыктывкарского хлебокомбината» Александра Шучалина.
«Гольдштейн пока не разглашает свои планы, в том числе и по сенатору от исполнительной власти. Вероятно, решения уже приняты, но ставить претендентов в известность слишком рано. Это может привести к ненужным конфликтам. Большинство из заявившихся в сенат — влиятельные политики с большой группой поддержки», — говорит собеседник URA.RU из Госсовета республики.
Тайный союз ЕР и КПРФ
Масштабным разладом в партии власти попытался воспользоваться депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов, который уже анонсировал свое участие в выборах губернатора. По словам источника агентства, близкого к штабу КПРФ, Михайлов уже начал договариваться с муниципальными депутатами, чтобы те оставили за него свою подпись для прохождения муниципального фильтра.
Преодоление Михайловым муниципального фильтра на выборах-2025 — одна из главных интриг этого электорального сезона. По данным агентства, политтехнологи Гольдштейна настаивают на недопуске коммуниста до предвыборной гонки. Его выдвижение, как уже сообщало URA.RU, создает для Гольдштейна угрозу второго тура. По информации агентства, штаб губернатора уже разработал четкий план, кому и сколько подписей должно достаться. В списке технических кандидатов якобы есть Сергей Каргинов (ЛДПР), Татьяна Саладина («Справедливая Россия») и несколько самовыдвиженцев.
Для прохождения фильтра кандидату в губернаторы Коми необходимо собрать 160 подписей муниципальных депутатов. Причем 40 из них должны быть уровня, не ниже районных и городских дум. Ещё одно требование — доверие кандидату должны оказать депутаты советов или главы не менее 15 городов и районов республики.
Преодолеть фильтр только с помощью депутатов от КПРФ в Коми невозможно из-за их нехватки. По словам близкого к коммунистам инсайдера агентства, Михайлов заручился поддержкой народных избранников от «Единой России».
«В ЕР достаточно тех, кто видит в нем (Михайлове — прим. ред.) альтернативу, кто не согласен с действующим курсом или обижен, ущемлен. Таких людей прилично, и они заявляют, что поддержат только Михайлова», — объяснил источник агентства мотивацию депутатов.
Инсайдер не стал называть конкретных муниципалитетов, где единороссы поддерживают Михайлова, сославшись на то, что опасается подставить депутатов и сорвать договоренности. Однако он сообщил, что из 40 необходимых подписей «высшего уровня» потенциально есть уже две трети. «Это — самое сложное. Остальные подписи сельских депутатов будут собраны», — полагает источник агентства.
Юлия Милешкина назвала и другой мотив, из-за которого единороссы могут поддержать Михайлова. «Коми — суровый край, и люди на местах привыкли делать выбор самостоятельно. Для них навязанный губернатор — это всегда плохо. Именно с таким аргументом единороссы выступают за Михайлова», — сказала она.
Сам депутат Госдумы не ответил на звонки агентства. Корреспондент связался с депутатом Госсовета республики от КПРФ Ильей Богдановым.
«Во всех районах, где есть перспективы собрать подписи, партия уже отработала. Преодолеть муниципальный фильтр в целом будет тяжело. Мы уже видим, как штаб губернатора еще с апреля вынуждает депутатов оставить подпись, что является грубым нарушением. Но мы постараемся набрать нужное количество, перспективы есть», — сказа Богданов агентству.
Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета Дмитрий Журавлев полагает, что наличие сразу двух оппозиций может испортить отношения губернатора и федерального центра. «Если все это приведет к серьезному эксцессу, к нему возникнут претензии. Скажут, не усмотрел, не ликвидировал», — сказал эксперт.
Журавлев добавил, Михайлов поставил Гольдштейна перед важной дилеммой: «Методы блокировки кандидата на муниципальные выборы, конечно, нежелательны. Но, с другой стороны, и пропустить Михайлова — тоже нежелательно. Что он, в итоге, выберет как наиболее опасное для себя? Пока вопрос».
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