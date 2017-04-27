{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:42  27 апреля 2017 20

Захарова поставила на место американскую ведущую, заговорившую о «режиме» в России

Медиа-форум
Захарову не устроила терминология собеседницыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на некорректную реплику американской ведущей Кэти Курик, которая во время интервью назвала государственный строй России режимом.

«Вы пользуетесь тем же словом „режим“ в отношении американской администрации?» — поинтересовалась Захарова у собеседницы, когда та назвала российский госстрой режимом. Официальный представитель МИД РФ напомнил, что если президента страны выбрал народ, то это вовсе не режим, а демократия.

Отметим, что некорректные выражения сотрудников СМИ США нередко звучат в эфире. Так, недавно американский телевизионный аналитик Билл О’Рейли на одном из телеканалов во время интервью с президентом США Дональдом Трампом позволил себе назвать российского лидера Владимира Путина «убийцей», пишет ТАСС.

После этого в Кремле заявили, что ждут извинений от телеведущего за оскорбление президента России, на что О’Рейли ответил, что готов извиниться не раньше 2023 года. Впрочем, телеведущего вскоре уволили, правда, как утверждалось, в связи с секс-скандалом.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров