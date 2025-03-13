FT: Зеленский находится в заключительном акте своего президентства

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Владимир Зеленский находится на заключительном этапе своего пребывания в должности президента, сообщают украинские чиновники
Владимир Зеленский находится на заключительном этапе своего пребывания в должности президента, сообщают украинские чиновники Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский находится на заключительном этапе своего правления. Об этом, ссылаясь на одного из украинских чиновников, пишет Financial Times. В политических кругах Киева уже обсуждают окончание президентства Зеленского, подчеркивают журналисты.

«Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского», — цитирует издание слова неуточненного украинского чиновника. Авторы материала также отмечает, что многие политики, которые ранее выражали поддержку Зеленскому, теперь начинают готовиться к будущим выборам, формируя политические альянсы и устанавливая связи с администрацией и сторонниками президента США.

Легитимный срок правления Зеленского завершился 20 мая. С того момента президентские выборы на Украине так и не были проведены. Связано это с тем, что Зеленский еще с 2022 года ввел в стране военное положение, периодически его продлевая. После скандала в Белом доме 28 февраля в администрации США начали обсуждать потенциальную отставку украинского главы. В связи с этим американские представители также провели переговоры с оппонентами Зеленского.

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Украинский лидер Владимир Зеленский находится на заключительном этапе своего правления. Об этом, ссылаясь на одного из украинских чиновников, пишет Financial Times. В политических кругах Киева уже обсуждают окончание президентства Зеленского, подчеркивают журналисты. «Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского», — цитирует издание слова неуточненного украинского чиновника. Авторы материала также отмечает, что многие политики, которые ранее выражали поддержку Зеленскому, теперь начинают готовиться к будущим выборам, формируя политические альянсы и устанавливая связи с администрацией и сторонниками президента США. Легитимный срок правления Зеленского завершился 20 мая. С того момента президентские выборы на Украине так и не были проведены. Связано это с тем, что Зеленский еще с 2022 года ввел в стране военное положение, периодически его продлевая. После скандала в Белом доме 28 февраля в администрации США начали обсуждать потенциальную отставку украинского главы. В связи с этим американские представители также провели переговоры с оппонентами Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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