Украинский лидер Владимир Зеленский находится на заключительном этапе своего правления. Об этом, ссылаясь на одного из украинских чиновников, пишет Financial Times. В политических кругах Киева уже обсуждают окончание президентства Зеленского, подчеркивают журналисты.
«Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского», — цитирует издание слова неуточненного украинского чиновника. Авторы материала также отмечает, что многие политики, которые ранее выражали поддержку Зеленскому, теперь начинают готовиться к будущим выборам, формируя политические альянсы и устанавливая связи с администрацией и сторонниками президента США.
Легитимный срок правления Зеленского завершился 20 мая. С того момента президентские выборы на Украине так и не были проведены. Связано это с тем, что Зеленский еще с 2022 года ввел в стране военное положение, периодически его продлевая. После скандала в Белом доме 28 февраля в администрации США начали обсуждать потенциальную отставку украинского главы. В связи с этим американские представители также провели переговоры с оппонентами Зеленского.
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