Мог быть генералом, но отказался: какие звания имеются у Владимира Путина

Владимир Путин в военной форме провел совещание в Курской области
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Владимир Путин в военной форме посетил Курскую область
Владимир Путин в военной форме посетил Курскую область Фото:

Накануне российский президент Владимир Путин прибыл в Курскую область на фоне контрнаступления российских солдат в регионе и последующего отступления украинских сил. Особое внимание со стороны всего мира было акцентировано на имидже главы — лидер государства был облачен в военную форму.

На сегодняшний день Путин имеет звание полковника, хотя ему и предлагали звание генерала. URA.RU рассказывает, какое военное прошлое имеет Путин и раскрывает его воинские звания.

Путин в военной форме — в центре мировых СМИ

Президент России Владимир Путин накануне прибыл в командный пункт своих войск в Курской области. Это прошло в момент не только успешного наступления ВС РФ, но и переговоров США и Украины по 30-дневному перемирию, о котором просит Киев из-за неудач на фронте. 

При этом ряд крупных иностранных СМИ акцентировали внимание именно на внешнем виде главы — военной форме, ставя соответствующие фото на свои первые полосы. Одни видят в этом попытку показать победу над ВСУ в Курской области, другие — посыл внешнеполитическим оппонентам.  

«С детства хотел стать разведчиком»: первые шаги Путина на воинском поприще

Владимир Путин с детства мечтал быть разведчиком и начал готовиться к этому еще со школы. Свою военную карьеру он начал в 1975 году, после окончания Ленинградского государственного университета, когда был направлен на службу в Комитет государственной безопасности (КГБ). Вскоре после начала работы в КГБ он получил свое первое звание — старшего лейтенанта юстиции, что стало началом его военной службы.

15 лет в разведке

Владимир Путин начал военную службу с работы в КГБ
Владимир Путин начал военную службу с работы в КГБ
Фото:

В 1977 году по рекомендации он был направлен по линии контрразведки в следственный отдел КГБ в Ленинградскую область Профессиональный рост Путина в органах КГБ был активно поддержан его руководством. Спустя всего два года после начала работы в КГБ Путин уже получил военное звание майора.

В последующие годы Путин продолжил свое образование и карьеру в органах безопасности. С 1984 года он прошел обучение в Краснознаменном институте и затем работал в Службе внешней разведки. Всего в структурах КГБ, включая работу в контрразведке и разведке, Владимир Путин провел около 15 лет, достигнув значительных успехов и профессионального роста.

В 1985 году Владимир Путин был направлен в Дрезден на пост руководителя дома дружбы СССР-ГДР. За четыре года работы в Восточной Германии он сумел настолько успешно проявить себя, что был повышен до звания подполковника и назначен заместителем начальника отдела. В 1989 году он также был удостоен военной медали «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР». 

Уход в политику

Далее Владимир Путин начал свою карьеру в политике и государственной службе, занимая должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам в 1990 году после возвращения из Дрездена. С 1991 года Путин продолжил свою карьеру, став председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а затем и первым заместителем председателя правительства города. Эти позиции позволили ему активно участвовать в управлении городом и формировать его внешние связи.

После переезда в Москву в 1996 году Владимир Путин быстро прогрессировал в своей карьере, занимая высокие должности в администрации Президента РФ. В 1999 году он достиг вершины своей политической карьеры, став председателем правительства РФ по предложению тогдашнего президента Бориса Ельцина. Также он был назначен директором ФСБ.

"Давайте я буду первым невоенным директором Федеральной службы безопасности (ФСБ)", — сказал тогда Путин. Будущий президент России считал нецелесообразным возвращаться в военную организацию.

Именно поэтому Владимир Путин отказался от звания генерала, когда ему это предлагал Ельцин. На тот момент он имел звание полковника запаса, которое не изменилось с тех пор. 

Почему Путин отказался от звания генерала

Президент России Путин сознательно отказался от звания генерала, предпочтя сконцентрироваться на практической работе в интересах страны. Об этом говорил военный аналитик Игорь Коротченко в интервью агентству ТАСС в преддверии «Дня Защитника Отечества» в 2025 году.

«Путин выбрал служение России без генеральских погон. Это был его сознательный выбор, который был продиктован стремлением целиком сосредоточиться на реальной оперативной работе, а не на „парадных“ аспектах», — объяснил Коротченко.

Кроме того, в различных выступлениях и интервью Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на возможности эффективного служения государству без присвоения высоких военных званий. Например, подобный тезис глава страны озвучивал в 2022 году. Путин также является Верховным Главнокомандующим ВС РФ.

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Накануне российский президент Владимир Путин прибыл в Курскую область на фоне контрнаступления российских солдат в регионе и последующего отступления украинских сил. Особое внимание со стороны всего мира было акцентировано на имидже главы — лидер государства был облачен в военную форму. На сегодняшний день Путин имеет звание полковника, хотя ему и предлагали звание генерала. URA.RU рассказывает, какое военное прошлое имеет Путин и раскрывает его воинские звания. Путин в военной форме — в центре мировых СМИ Президент России Владимир Путин накануне прибыл в командный пункт своих войск в Курской области. Это прошло в момент не только успешного наступления ВС РФ, но и переговоров США и Украины по 30-дневному перемирию, о котором просит Киев из-за неудач на фронте.  При этом ряд крупных иностранных СМИ акцентировали внимание именно на внешнем виде главы — военной форме, ставя соответствующие фото на свои первые полосы. Одни видят в этом попытку показать победу над ВСУ в Курской области, другие — посыл внешнеполитическим оппонентам.   «С детства хотел стать разведчиком»: первые шаги Путина на воинском поприще Владимир Путин с детства мечтал быть разведчиком и начал готовиться к этому еще со школы. Свою военную карьеру он начал в 1975 году, после окончания Ленинградского государственного университета, когда был направлен на службу в Комитет государственной безопасности (КГБ). Вскоре после начала работы в КГБ он получил свое первое звание — старшего лейтенанта юстиции, что стало началом его военной службы. 15 лет в разведке В 1977 году по рекомендации он был направлен по линии контрразведки в следственный отдел КГБ в Ленинградскую область Профессиональный рост Путина в органах КГБ был активно поддержан его руководством. Спустя всего два года после начала работы в КГБ Путин уже получил военное звание майора. В последующие годы Путин продолжил свое образование и карьеру в органах безопасности. С 1984 года он прошел обучение в Краснознаменном институте и затем работал в Службе внешней разведки. Всего в структурах КГБ, включая работу в контрразведке и разведке, Владимир Путин провел около 15 лет, достигнув значительных успехов и профессионального роста. В 1985 году Владимир Путин был направлен в Дрезден на пост руководителя дома дружбы СССР-ГДР. За четыре года работы в Восточной Германии он сумел настолько успешно проявить себя, что был повышен до звания подполковника и назначен заместителем начальника отдела. В 1989 году он также был удостоен военной медали «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР».  Уход в политику Далее Владимир Путин начал свою карьеру в политике и государственной службе, занимая должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам в 1990 году после возвращения из Дрездена. С 1991 года Путин продолжил свою карьеру, став председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а затем и первым заместителем председателя правительства города. Эти позиции позволили ему активно участвовать в управлении городом и формировать его внешние связи. После переезда в Москву в 1996 году Владимир Путин быстро прогрессировал в своей карьере, занимая высокие должности в администрации Президента РФ. В 1999 году он достиг вершины своей политической карьеры, став председателем правительства РФ по предложению тогдашнего президента Бориса Ельцина. Также он был назначен директором ФСБ. Именно поэтому Владимир Путин отказался от звания генерала, когда ему это предлагал Ельцин. На тот момент он имел звание полковника запаса, которое не изменилось с тех пор.  Почему Путин отказался от звания генерала Президент России Путин сознательно отказался от звания генерала, предпочтя сконцентрироваться на практической работе в интересах страны. Об этом говорил военный аналитик Игорь Коротченко в интервью агентству ТАСС в преддверии «Дня Защитника Отечества» в 2025 году. Кроме того, в различных выступлениях и интервью Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на возможности эффективного служения государству без присвоения высоких военных званий. Например, подобный тезис глава страны озвучивал в 2022 году. Путин также является Верховным Главнокомандующим ВС РФ.
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