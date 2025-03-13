Мог быть генералом, но отказался: какие звания имеются у Владимира Путина

Накануне российский президент Владимир Путин прибыл в Курскую область на фоне контрнаступления российских солдат в регионе и последующего отступления украинских сил. Особое внимание со стороны всего мира было акцентировано на имидже главы — лидер государства был облачен в военную форму.
На сегодняшний день Путин имеет звание полковника, хотя ему и предлагали звание генерала. URA.RU рассказывает, какое военное прошлое имеет Путин и раскрывает его воинские звания.
Путин в военной форме — в центре мировых СМИ
Президент России Владимир Путин накануне прибыл в командный пункт своих войск в Курской области. Это прошло в момент не только успешного наступления ВС РФ, но и переговоров США и Украины по 30-дневному перемирию, о котором просит Киев из-за неудач на фронте.
При этом ряд крупных иностранных СМИ акцентировали внимание именно на внешнем виде главы — военной форме, ставя соответствующие фото на свои первые полосы. Одни видят в этом попытку показать победу над ВСУ в Курской области, другие — посыл внешнеполитическим оппонентам.
«С детства хотел стать разведчиком»: первые шаги Путина на воинском поприще
Владимир Путин с детства мечтал быть разведчиком и начал готовиться к этому еще со школы. Свою военную карьеру он начал в 1975 году, после окончания Ленинградского государственного университета, когда был направлен на службу в Комитет государственной безопасности (КГБ). Вскоре после начала работы в КГБ он получил свое первое звание — старшего лейтенанта юстиции, что стало началом его военной службы.
15 лет в разведке
В 1977 году по рекомендации он был направлен по линии контрразведки в следственный отдел КГБ в Ленинградскую область Профессиональный рост Путина в органах КГБ был активно поддержан его руководством. Спустя всего два года после начала работы в КГБ Путин уже получил военное звание майора.
В последующие годы Путин продолжил свое образование и карьеру в органах безопасности. С 1984 года он прошел обучение в Краснознаменном институте и затем работал в Службе внешней разведки. Всего в структурах КГБ, включая работу в контрразведке и разведке, Владимир Путин провел около 15 лет, достигнув значительных успехов и профессионального роста.
В 1985 году Владимир Путин был направлен в Дрезден на пост руководителя дома дружбы СССР-ГДР. За четыре года работы в Восточной Германии он сумел настолько успешно проявить себя, что был повышен до звания подполковника и назначен заместителем начальника отдела. В 1989 году он также был удостоен военной медали «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР».
Уход в политику
Далее Владимир Путин начал свою карьеру в политике и государственной службе, занимая должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам в 1990 году после возвращения из Дрездена. С 1991 года Путин продолжил свою карьеру, став председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а затем и первым заместителем председателя правительства города. Эти позиции позволили ему активно участвовать в управлении городом и формировать его внешние связи.
После переезда в Москву в 1996 году Владимир Путин быстро прогрессировал в своей карьере, занимая высокие должности в администрации Президента РФ. В 1999 году он достиг вершины своей политической карьеры, став председателем правительства РФ по предложению тогдашнего президента Бориса Ельцина. Также он был назначен директором ФСБ.
"Давайте я буду первым невоенным директором Федеральной службы безопасности (ФСБ)", — сказал тогда Путин. Будущий президент России считал нецелесообразным возвращаться в военную организацию.
Именно поэтому Владимир Путин отказался от звания генерала, когда ему это предлагал Ельцин. На тот момент он имел звание полковника запаса, которое не изменилось с тех пор.
Почему Путин отказался от звания генерала
Президент России Путин сознательно отказался от звания генерала, предпочтя сконцентрироваться на практической работе в интересах страны. Об этом говорил военный аналитик Игорь Коротченко в интервью агентству ТАСС в преддверии «Дня Защитника Отечества» в 2025 году.
«Путин выбрал служение России без генеральских погон. Это был его сознательный выбор, который был продиктован стремлением целиком сосредоточиться на реальной оперативной работе, а не на „парадных“ аспектах», — объяснил Коротченко.
Кроме того, в различных выступлениях и интервью Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на возможности эффективного служения государству без присвоения высоких военных званий. Например, подобный тезис глава страны озвучивал в 2022 году. Путин также является Верховным Главнокомандующим ВС РФ.
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