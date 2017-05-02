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02 мая 2017
17:05  02 мая 2017 0

Ученые узнали, где произойдет землетрясение века

Ингушетия. Горы., горы, облако
Чили оказалось в опасностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые определили дату и место, где в ближайшее время произойдет мощнейшее землетрясение магнитудой больше восьми баллов.

По словам специалистов, в движении тектонических плит под Южной Америкой замечена тревожная закономерность. Из-за этого в окрестностях столицы Чили может произойти сильное землетрясение.

Мощные подземные толчки в стране фиксируются каждые 60-80 лет. Последнее сильное землетрясение произошло совсем недавно — осенью 2015 года, пишет «Ридус». Сильные толчки здесь фиксировались в 1880 и 1943 годах, отсюда исследователи сделали вывод о закономерности, обратив внимание на океаническую плиту Наска, которая ежегодно погружается под континент.

В относительно спокойных частях плита движется со скоростью 8 см в года, однако под Южную Америку она уходит только на 6,5 см за 12 месяцев. Из-за этого каждые 70 лет плита здесь отстает на 4,5 метра от прочих участков, что и провоцирует землетрясения.

Так, в центральной части этой опасной зоны ученые обратили внимание на участок длинной в 300 км, на котором уже больше ста лет не происходило сильных толчков, что и встревожило сейсмологов.

Вероятность возникновения землетрясения в текущем году равна трем процентам, что в два-три раза выше нормы. Если же это произойдет, то эпицентр толчка окажется всего в 100 км от столицы Чили.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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