МВД доложило о том, как проходят крещенские купания в России

МВД: во время крещенских купаний за порядком следили 32,5 тысячи сотрудников МЧС
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Во время крещенских купаний в РФ за порядком следили 32,5 тысячи сотрудников МЧС и Росгвардии
Во время крещенских купаний в РФ за порядком следили 32,5 тысячи сотрудников МЧС и Росгвардии Фото:

В ночь с 18 на 19 января в различных населенных пунктах России для поддержания порядка во время крещенских купаний было задействовано 32,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии и работников МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России...» — написали в telegram-канале российского ведомства. Там также добавили, что силы правопорядка продолжат оставаться на местах проведения праздничных мероприятий до их полного завершения.

В прошедших годах уже были зафиксированы случаи смертей во время крещенских купаний. Например, в 2022 году в Ленинградской области женщина исчезла под водой после того, как нырнула в прорубь в реке Оредеж. Согласно сообщению МЧС, купель была создана самостоятельно и не была официально утверждена для проведения крещенских обрядов купания. Тело утонувшей женщины нашли только спустя 10 дней после случившегося.

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В ночь с 18 на 19 января в различных населенных пунктах России для поддержания порядка во время крещенских купаний было задействовано 32,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии и работников МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. «Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России...» — написали в telegram-канале российского ведомства. Там также добавили, что силы правопорядка продолжат оставаться на местах проведения праздничных мероприятий до их полного завершения. В прошедших годах уже были зафиксированы случаи смертей во время крещенских купаний. Например, в 2022 году в Ленинградской области женщина исчезла под водой после того, как нырнула в прорубь в реке Оредеж. Согласно сообщению МЧС, купель была создана самостоятельно и не была официально утверждена для проведения крещенских обрядов купания. Тело утонувшей женщины нашли только спустя 10 дней после случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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