МВД доложило о том, как проходят крещенские купания в России

В ночь с 18 на 19 января в различных населенных пунктах России для поддержания порядка во время крещенских купаний было задействовано 32,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии и работников МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России...» — написали в telegram-канале российского ведомства. Там также добавили, что силы правопорядка продолжат оставаться на местах проведения праздничных мероприятий до их полного завершения.
В прошедших годах уже были зафиксированы случаи смертей во время крещенских купаний. Например, в 2022 году в Ленинградской области женщина исчезла под водой после того, как нырнула в прорубь в реке Оредеж. Согласно сообщению МЧС, купель была создана самостоятельно и не была официально утверждена для проведения крещенских обрядов купания. Тело утонувшей женщины нашли только спустя 10 дней после случившегося.
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