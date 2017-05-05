СМИ узнали, сколько стоят костюмы ведущих «Евровидения-2017»

21:36 05 мая 2017 0

Украина не пожалела средств на обмундирование ведущих Фото: depositphotos.com © URA.RU

На одежду ведущих конкурса «Евровидение-2017» власти Украины потратили 894 тысячи гривен (около 2 миллионов рублей). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сайт госзакупок.

Каждый из трех ведущих Александр Скичко, Тимур Мирошниченко и Владимир Остапчук в ходе мероприятия будет использовать по восемь костюмов. Все наряды пошиты украинскими дизайнерами, брендов Lake Studio, Elena Burenina и Indposhiv, сообщает телеканал 360.

Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Российские телеканалы отказались вести трансляцию мероприятия в связи с запретом на въезд в Украину певице Юлии Самойловой.