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05 мая 2017
21:36  05 мая 2017 0

СМИ узнали, сколько стоят костюмы ведущих «Евровидения-2017»

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017, сцена евровидения 2017
Украина не пожалела средств на обмундирование ведущихФото: depositphotos.com © URA.RU
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На одежду ведущих конкурса «Евровидение-2017» власти Украины потратили 894 тысячи гривен (около 2 миллионов рублей). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сайт госзакупок.

Каждый из трех ведущих Александр Скичко, Тимур Мирошниченко и Владимир Остапчук в ходе мероприятия будет использовать по восемь костюмов. Все наряды пошиты украинскими дизайнерами, брендов Lake Studio, Elena Burenina и Indposhiv, сообщает телеканал 360.

Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Российские телеканалы отказались вести трансляцию мероприятия в связи с запретом на въезд в Украину певице Юлии Самойловой.

Сергей Макеев
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