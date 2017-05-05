Ученые советуют заменить мясо в рационе насекомыми

23:54 05 мая 2017 1

Смогут ли насекомые обновить рацион человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые выяснили, что употребление насекомых в пищу помогает снизить парниковый эффект, провоцирующий глобальное потепление. Поэтому исследователи советуют активно расширять собственный рацион за счет тараканов и кузнечиков.

По мнению специалистов, подход к поеданию насекомых должен быть комплексным, поэтому люди могут постепенно отказаться от употребления в пищу мяса и рыбы, и перейти именно на насекомых, пишет агентство Nation News.

При этом насекомые могут быть не менее вкусными, питательными и полезными, чем мясные продукты.

Доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков, напротив, полагает, что полностью заменить настоящее мясо насекомые не могут, потому что у них отличный от животного аминокислотный состав. Поэтому российский доктор посоветовал иностранным ученым самим кушать жуков, оставив весь мир в покое, и обратив внимание на более важные проблемы, например, на борьбу с онкологией, передает «Национальная служба новостей».