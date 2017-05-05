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05 мая 2017
23:54  05 мая 2017 1

Ученые советуют заменить мясо в рационе насекомыми

Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., стрекоза, насекомое
Смогут ли насекомые обновить рацион человекаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые выяснили, что употребление насекомых в пищу помогает снизить парниковый эффект, провоцирующий глобальное потепление. Поэтому исследователи советуют активно расширять собственный рацион за счет тараканов и кузнечиков.

По мнению специалистов, подход к поеданию насекомых должен быть комплексным, поэтому люди могут постепенно отказаться от употребления в пищу мяса и рыбы, и перейти именно на насекомых, пишет агентство Nation News.

При этом насекомые могут быть не менее вкусными, питательными и полезными, чем мясные продукты.

Доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков, напротив, полагает, что полностью заменить настоящее мясо насекомые не могут, потому что у них отличный от животного аминокислотный состав. Поэтому российский доктор посоветовал иностранным ученым самим кушать жуков, оставив весь мир в покое, и обратив внимание на более важные проблемы, например, на борьбу с онкологией, передает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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