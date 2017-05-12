07:30 12 мая 2017 0

Кабинет Трампа посетили Лавров и Климкин Фото: depositphotos.com © URA.RU

Поза министра иностранных дел Украины Павла Климкина, стоящего возле стола американского президента Дональда Трампа рассмешила пользователей соцсетей.

Снимок разместили сразу на нескольких интернет-ресурсах, в частности, на сайте МИД Украины, на страничке ведомства в Facebook, а также в Twitter дипломата, который посетил Вашингтон 10 мая, пишет «Лента.ру».

Пользователи иронизировали по поводу позы Климкина и жеста Трампа. «Это он им в чем-то клянется», — написал Вадим Аникин. Александр Алешин: «Слушай заказ, мальчик, запоминай: Биг Мак, кола без льда, на сдачу можешь себе картошку фри взять».

Фото: соцсети

Эксперт-международник Андрей Мишин считает, что опубликованные снимки, где нет рукопожатия Климкина и Трампа, говорят о том, что встреча была неформальной. «В отношениях с американцами допускается отступление от дипломатического протокола. Ведь именно американцы первыми начали ломать строгие правила, — добавил собеседник в разговоре с украинскими „Вестями“. — Но позы нашего министра и американского президента читаются явно — Трамп уверен в себе, а Климкин неуверенно стоит на ногах и нуждается в опоре».

В этот день президент США Дональд Трамп провел сразу две встречи — с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным. После этого американские СМИ возмутились опубликованным якобы без согласования с Белым домом снимком со встречи Трампа и Лаврова. Позже на защиту фотографа встала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.