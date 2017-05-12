15:02 12 мая 2017 0

По мнению Петра Порошенко, безвизовый режим отдаляет Украину все дальше от России Фото: пресс-служба Президента Украины

Украина в ближайшее время убедится в кабальных условиях въезда в ЕС и поймет, что Европа их обманула. Однако, по мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, очевидное отдаление некогда братского государства от России налицо.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина официально оформила свой развод с Российской империей. Таким образом он объяснил решение Совета ЕС поддержать безвизовый режим с Украиной

«Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», — сказал Порошенко. Кроме того, 11 мая Порошенко выступил с обращением к гражданам Украины, в котором заявил, что Украине удалось преодолеть в том числе попытки российского лобби «помешать безвизу».

Накануне совет министров Евросоюза окончательно одобрил решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовый въезд на территорию Евросоюза на срок не свыше 90 дней в течение полугода.

Безвизовый режим со странами Европы дает украинцам, имеющим соответствующие финансовые возможности, чаще бывать за рубежом, что, безусловно, будет влиять на умонастроения и предпочтения. Об этом в беседе с «URA.RU» заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Безвиз с ЕС будет неизбежно влиять на умонастроения рядовых украинцев, уверен политолог Константин Калачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Однако отдаляет Украину от России вовсе не это. Безвизовый режим повлияет в долгосрочной перспективе, прежде всего, на молодежь. А несовпадение подходов в теме Донбасса работает здесь и сейчас. Я скептически отношусь к перспективе возвращения Украины в сферу российского влияния. Точка невозврата пройдена. А для нормализации отношений безвизовый режим Украины со странами ЕС не помеха», — уверен Калачев.

По словам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов, политолога Олега Иванова, граждане Украины смогут ездить в Европу в краткосрочные туристические и деловые поездки без оформления визы, однако безвизовый режим не распространяется на работу или учебу в Европе. «Кроме того, любые попытки нелегально устроиться в странах ЕС будут жестко пресекаться. Для этих целей был разработан и принят механизм приостановки безвизового режима, который будет запущен в случае, если после введения „безвиза“ существенно — на 50 процентов — увеличится количество граждан Украины, желающих попасть в Евросоюз», — напомнил «URA.RU» эксперт.

Он полагает, что Порошенко сейчас везде будет презентовать безвиз как историческую победу Украины, однако это не добавит ему рейтинга, поскольку основной избиратель не ездит в Европу, и его гораздо больше волнуют внутренние социально-экономические проблемы.

«Что касается отдаления наших стран друг от друга, то безвизовый режим здесь ни при чем. Камнем преткновения, точкой отсчета конфликта послужил проект торгово-экономического соглашения между ЕС и Украиной о беспошлинной торговле, который угрожал экономической безопасности России. При этом против безвизового режима для Украины мы никогда не возражали», — заметил Иванов.

Как замечает политолог Максим Жаров, безвизовый режим для Украины в ЕС изначально был предельно идеологизированным политическим инструментом, позволяющим нескольким украинским президентам выигрывать выборы и морочить голову избирателям.

«Обставленная множеством условий и ограниченная жесткими временными рамками либерализация визового режима ЕС с Украиной не только не отделяет украинцев от России, но и в скором будущем значительно приблизит к ней. Разочарование украинцев в кабальных условиях въезда в ЕС неизбежно, и оно приведет их к мысли о том, что Европа их обманула», — сказал «URA.RU» Жаров.

По его мнению, если Россия, в свою очередь, несмотря на провокации Киева, удержится от введения визового режима с Украиной, то тогда процесс разочарования украинцев в «европейской мечте» вновь приведет их к необходимости восстановления дружественных отношений с Россией.

Как заявил «URA.RU» глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, «безвиз стал идеологическим фетишем для украинской власти, который она продает своим согражданам как главный символ евроинтеграции».

«На самом деле не границы определяют евроинтеграцию, а куда более сложные вещи. К слову, между Россией и юго-востоком Украины, который сегодня является де-факто суверенной территорией, существует куда более значимый безвиз, который нивелирует достижения украинской евроинтеграции. Это тесная взаимосвязь между Россией и Украиной, которую никакому Порошенко не убить», — напомнил в беседе с «URA.RU» Рябов.