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15 мая 2017
14 мая 2017
09:10  15 мая 2017 0

В московском зоопарке спасают питона, выброшенного на мусорку. ВИДЕО

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, змея, питон
Нерадивые хозяева выбросили питонаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Трехметрового питона, найденного у мусорных баков одного из домов на Дмитровском шоссе, выхаживают в Московском зоопарке. Состояние животного, как рассказали специалисты, тяжелое.

«Питона привезли в зоопарк, но он в плохом состоянии», — цитирует слова сотрудников зоопарка «Национальная служба новостей».

Питона возле мусорных баков в одном из московских дворов обнаружили местные жители. Они сняли животное на видео и вызвали полицию. Один из обнаруживших гигантскую змею у баков признался, что сначала принял ее за шланг.

Как пишет телеканал 360, за питоном приехали специалисты, которые погрузили обессилившее животное в специальный контейнер. Сейчас полиция выясняет, как питон оказался у мусорных баков.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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