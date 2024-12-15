Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира в Шанхае

Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter Strike

15 декабря 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Команда Team Spirit заработала 500 тысяч долларов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская киберкоманда Team Spirit одержала победу на чемпионате мира по Counter Strike, который проходил в Шанхае. В финальном матче они обыграли команду Faze Clan. «Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter Strike в Шанхае», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что команда заработала 500 тысяч долларов призовых. Лучшим игроком турнира стал 17-летний Даниил «donk» Крышковец из Томска. Он стал самым молодым обладателем титула MVP (лучший игрок — прим. URA.RU) в истории турнира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская киберкоманда Team Spirit одержала победу на чемпионате мира по Counter Strike, который проходил в Шанхае. В финальном матче они обыграли команду Faze Clan. «Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter Strike в Шанхае», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что команда заработала 500 тысяч долларов призовых. Лучшим игроком турнира стал 17-летний Даниил «donk» Крышковец из Томска. Он стал самым молодым обладателем титула MVP (лучший игрок — прим. URA.RU) в истории турнира.