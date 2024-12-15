Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира в Шанхае

Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter Strike
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Команда Team Spirit заработала 500 тысяч долларов (архивное фото) Фото:

Российская киберкоманда Team Spirit одержала победу на чемпионате мира по Counter Strike, который проходил в Шанхае. В финальном матче они обыграли команду Faze Clan.

«Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter Strike в Шанхае», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что команда заработала 500 тысяч долларов призовых.

Лучшим игроком турнира стал 17-летний Даниил «donk» Крышковец из Томска. Он стал самым молодым обладателем титула MVP (лучший игрок — прим. URA.RU) в истории турнира.

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Российская киберкоманда Team Spirit одержала победу на чемпионате мира по Counter Strike, который проходил в Шанхае. В финальном матче они обыграли команду Faze Clan. «Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter Strike в Шанхае», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что команда заработала 500 тысяч долларов призовых. Лучшим игроком турнира стал 17-летний Даниил «donk» Крышковец из Томска. Он стал самым молодым обладателем титула MVP (лучший игрок — прим. URA.RU) в истории турнира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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