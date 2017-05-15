15:03 15 мая 2017 0

Такого удара по имиджу командир подразделения «Уральцы» не ожидал Фото: страница Александра Негребецких, "ВК"

Бывшего златоустовского депутата и участника боевых действий в Донбассе Александра Негребецких обвиняют в попытке похищения женщины, а также в организации избиения человека и в краже собаки. Об этом корреспонденту «URA.RU» заявила бывшая гражданская жена экс-парламентария Наталья Ходаковская.

«После того, как я решила расстаться с Александром, он приехал ко мне с друзьями в Миасс и попытался затащить в машину. Это было 17 апреля, мне удалось отбиться. Тогда он, зная о моей привязанности к Джессике (собаке —прим.ред.), попытался отобрать ее. 24 апреля они вновь приехали в нам во двор, но я, мама и соседи не дали это сделать. Я скомандовала собаке: „Джесси, беги!“ И он ее просто не догнал», — рассказала агентству женщина.

Однако 5 мая семья все же лишилась любимой питомицы. В одиннадцатом часу вечера отец Натальи отправился погулять с собакой — и на выходе из подъезда получил удар в лицо от неизвестного мужчины. Упав, он увидел, как тот тянется к поводку, и попытался помешать, но был отброшен еще одним ударом. Из-за разбитых очков он сумел только различить, как за побежавшей со двора собакой поехала машина. «Я открыто говорю, что за этим стоял Негребецких. Мы уже трижды обращались в полицию и дважды в прокуратуру, но наши заявления фактически игнорируют. Лишь в последнем случае, когда ситуация дошла до края, делу дали ход. При этом, хотя нападение на отца произошло 5 мая, направление на медосвидетельствование ему дали лишь на 10-е», — рассказала Ходаковская.

1/2 «Скорее всего, Джессика находится в Златоусте или в поселке Магнитка», — пишет в соцсетях экс-подруга командира ополчения. Фото: страница Натальи Ходаковской, «ВК»

Сам Негребецких назвал происходящее «полным бредом». «Она в Златоусте писала заявление, что я ее резал, теперь продолжает писать. И мне еще звонит, сообщает, куда собирается жаловаться и что говорить. Две недели назад участковый до меня дозвонился аж в Донецке. Я в Миасс приехал, чтобы выслушать свидетелей с ее стороны — мол, он ее обнял и поцеловал, а она отскочила и заорала, что ее убивают. Ну нет — так нет. Я знаю, что у них в семье есть собака, но не более. Зачем мне ее красть, если мы все равно не будем жить вместе?» — прокомментировал корреспонденту «URA.RU» ситуацию Негребецких.

В Златоусте Александр Негребецких известен регулярными конфликтами. За его пределами и на Украине — позывным «Урал» и участием в боевых действиях на стороне ДНР. Ради этого Негребецких, который является также секретарем Златоустовского горкома КПРФ, даже отказался от мандата городского собрания депутатов.