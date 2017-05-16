США заявили о большом крематории для казненных в Сирии

23:43 15 мая 2017 0

Запад обвиняет Сирию в уничтожении заключенных Фото: pixabay.com

Представители Госдепартамента США заявили, что руководство Сирии ежедневно казнят по полсотни заключенных, после чего сжигают тела в крематории тюрьмы Седная, которая расположена недалеко от Дамаска. Об этом сообщил и. о. помощника госсекретаря США Стюарт Джонс.

Тела массово сжигаются, по словам чиновника, чтобы власти Сирии смогли скрыть масштабы убийств. Американские чиновники даже смогли представить снимки объекта, пишет «Газета.ру».

Также Джонс добавил, что сирийский лидер из-за поддержки России и Ирана вышел на новый уровень развращенности. В ответ Асад заявил, что Запад намерен через войну в Сирии установить мировое господство, передает RT.