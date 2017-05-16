{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
23:43  15 мая 2017 0

США заявили о большом крематории для казненных в Сирии

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, maalola
Запад обвиняет Сирию в уничтожении заключенныхФото: pixabay.com

Представители Госдепартамента США заявили, что руководство Сирии ежедневно казнят по полсотни заключенных, после чего сжигают тела в крематории тюрьмы Седная, которая расположена недалеко от Дамаска. Об этом сообщил и. о. помощника госсекретаря США Стюарт Джонс.

Тела массово сжигаются, по словам чиновника, чтобы власти Сирии смогли скрыть масштабы убийств. Американские чиновники даже смогли представить снимки объекта, пишет «Газета.ру».

Также Джонс добавил, что сирийский лидер из-за поддержки России и Ирана вышел на новый уровень развращенности. В ответ Асад заявил, что Запад намерен через войну в Сирии установить мировое господство, передает RT.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров