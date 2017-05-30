{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
Главные новости Челябинской области
09:27  30 мая 2017 0

Челябинский губернатор едет в дальний моногород. В компании московского депутата

Фестиваль СМИ Челябинск, дубровский борис, ямпольская елена
Елена Ямпольская присоединится к губернатору после «экономической» части визитаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Борис Дубровский 30 мая будет работать в Верхнем Уфалее, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин. В середине дня к нему присоединится депутат Госдумы Елена Ямпольская.

В ходе визита Дубровский намерен осмотреть очистные сооружения, побывать на литейном производстве и военном заводе «Уралэлемент». Не исключено, что в 2017 году предприятие получит дополнительный госзаказ, что обеспечит вакансии для экс-работников ОАО «Уфалейникель». После остановки градообразующего предприятия за его воротами оказалось порядка 2 тысяч сотрудников. Адекватного количества рабочих мест в городе просто нет, в связи с чем власти рекомендуют «прагматичнее относиться» к предложениям из других муниципалитетов.

Также власти и промышленники намерены обсудить перспективы придания Верхнему Уфалею статуса ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития). После переговоров в Москве процесс может быть ускорен, что сделает город более привлекательным для инвесторов.

Экс-редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская, выигравшая выборы в Госдуму по спискам от Южного Урала, приедет в Верхний Уфалей из Челябинска, где 30 мая пройдет заседание Попечительского совета драмтеатра. В Уфалее в этот день закроется XXVIII областной фестиваль профессиональных театров «Сцена-2017». С 24 мая в Кыштыме, Каслях и Верхнем Уфалее театральные коллективы области показали 14 спектаклей для детей.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров