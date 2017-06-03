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03 июня 2017
02 июня 2017
09:12  03 июня 2017 0

Владимир Путин рассказал о давней обиде Меркель

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, президент РФ, kremlin.ru
Владимир Путин считает, что Меркель обижена на партнеров из США и ВеликобританииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европа не может рассчитывать на других. Президент РФ считает, что за словами Меркель стоит женская обида.

Владимир Путин отметил, что на данный момент в мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. «То, что сказала госпожа Меркель — это продиктовано, в том числе, давно накопившейся обидой — уверяю вас, чего бы она потом мне ни ответила — на то, что суверенитет-то ограничен», — приводит выступление российского лидера на Петербургском международном экономическом форуме РБК.

Путин предположил, что ЕС все время ожидало указаний. «Ничего нельзя, кроме того, что разрешают, а кто разрешает? Начальство! А где оно? Далеко», — добавил президент.

Ранее Ангела Меркель после саммита «Большой семерки» заявила о том, что ЕС пора двигаться своим путем. Она призвала европейцев взять «судьбу в свои руки», но при этом призвала развивать дружеские отношения с основными союзниками — США и Великобританией — а также с другими странами, включая Россию.

Нина Калинина
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