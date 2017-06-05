{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
08:31  05 июня 2017 3

Опубликован список лучших кроссоверов, стоимостью до 800 тысяч рублей

Дорога на Озерск Челябинск, яма, ухабы, дорога, рено дастер
Renault Duster возглавил рейтинг недорогих кроссоверовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты составили список ТОП-3 лучших кроссоверов и внедорожников, стоимостью до 800 тыс. рублей. Цена стала основным критерием при составлении рейтинга.

Первое место в рейтинге занял кроссовер Renault Duster стоимостью до 780 тыс. рублей. В базовой комплектации он доступен россиянам по цене от 640 тыс. Такой кроссовер оснащен 1,6-литровым мотором, механической трансмиссией и передним приводом.

Вторую строчку занимает новинка от Hyundai — кроссовер Creta. Этот автомобиль в базовой комплектации, в оснащение которого даже нет кондиционера, предлагают в России по цене от 790 тыс. рублей.

В ТОП-3 вошел также китайский кроссовер Lifan MyWay, приблизительная стоимость которого в России будет составлять 770 тыс. рублей — автомобиль появится в продаже этим летом. Машину оснастят 1,8-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом, сообщает информагентство Nation News.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров