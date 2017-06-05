Опубликован список лучших кроссоверов, стоимостью до 800 тысяч рублей

08:31 05 июня 2017 3

Renault Duster возглавил рейтинг недорогих кроссоверов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты составили список ТОП-3 лучших кроссоверов и внедорожников, стоимостью до 800 тыс. рублей. Цена стала основным критерием при составлении рейтинга.

Первое место в рейтинге занял кроссовер Renault Duster стоимостью до 780 тыс. рублей. В базовой комплектации он доступен россиянам по цене от 640 тыс. Такой кроссовер оснащен 1,6-литровым мотором, механической трансмиссией и передним приводом.

Вторую строчку занимает новинка от Hyundai — кроссовер Creta. Этот автомобиль в базовой комплектации, в оснащение которого даже нет кондиционера, предлагают в России по цене от 790 тыс. рублей.

В ТОП-3 вошел также китайский кроссовер Lifan MyWay, приблизительная стоимость которого в России будет составлять 770 тыс. рублей — автомобиль появится в продаже этим летом. Машину оснастят 1,8-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом, сообщает информагентство Nation News.