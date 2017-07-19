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19 июля 2017
18 июля 2017
17 июля 2017
09:10  19 июля 2017 0

Южноуральская «запретка» выбирает мэра

Борис Дубровский посетил озерский городской округ. Озерск, щербаков евгений
Евгений Щербаков считается основным кандидатом в мэрыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Озерска состоится 19 июля, в среду. Треть комиссии сформирована из представителей правительства Челябинской области, треть делегирована Росатомом, еще треть — из числа депутатов горсобрания ЗАТО.

На пост главы Озерска подали документы сити-менеджер Евгений Щербаков, депутат горсобрания Максим Алушкин и сотрудник ПО «Маяк» Максим Ухтеров. Наибольшие шансы на победу у Евгения Щербакова.

От Росатома в комиссию вошли замдиректора госкорпорации по государственной политике в области радиоактивных отходов Александр Абрамов, начальник управления по работе с регионами Андрей Полосин и его заместитель Максим Костюченко. От областной власти вице-губернатор Евгений Голицын, начальник управления по внутренней политике областного правительства Виталий Шиков и вице-спикер ЗСО Семен Мительман.

Ранее в устав города были внесены изменения, вернувшие запретку к одноглавой схеме управления. Глава города, он же спикер депутатского корпуса, Олег Костиков подал в отставку, после чего его переизбрали председателем собрания, но уже без полномочий мэра, и объявили конкурс на главу. Итоговое заседание комиссии состоится 20 июля.

Альбина Золотухина
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