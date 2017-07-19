Южноуральская «запретка» выбирает мэра

Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Озерска состоится 19 июля, в среду. Треть комиссии сформирована из представителей правительства Челябинской области, треть делегирована Росатомом, еще треть — из числа депутатов горсобрания ЗАТО.
На пост главы Озерска подали документы сити-менеджер Евгений Щербаков, депутат горсобрания Максим Алушкин и сотрудник ПО «Маяк» Максим Ухтеров. Наибольшие шансы на победу у Евгения Щербакова.
От Росатома в комиссию вошли замдиректора госкорпорации по государственной политике в области радиоактивных отходов Александр Абрамов, начальник управления по работе с регионами Андрей Полосин и его заместитель Максим Костюченко. От областной власти вице-губернатор Евгений Голицын, начальник управления по внутренней политике областного правительства Виталий Шиков и вице-спикер ЗСО Семен Мительман.
Ранее в устав города были внесены изменения, вернувшие запретку к одноглавой схеме управления. Глава города, он же спикер депутатского корпуса, Олег Костиков подал в отставку, после чего его переизбрали председателем собрания, но уже без полномочий мэра, и объявили конкурс на главу. Итоговое заседание комиссии состоится 20 июля.