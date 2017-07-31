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Главные новости Курганской области
11:23  31 июля 2017 0

В курганской школе почти двадцать лет протекает крыша. Исправить все должны за две недели. ФОТО

В школе №11 капитального ремонта не было с 1982 годафото: группа «Типичный Курган»

В школе №11 города Кургана после дождя протекла крыша. Фотографии «потопа» очевидцы разместили в социальных сетях. На них видно пострадавший от воды потолок и лужи на полу.

«Известная нерешаемая проблема в этой школе. Это переход между двумя частями школы, он одноэтажный и там плоская кровля. С начала 2000-х стоят тазики и ведра… Ремонт крыши делали несколько раз, снимали и по новой застилали кровлю, но проблема видимо в проекте, изначально неправильно что-то сделано», — прокомментировала снимки жительница Кургана Анна Терентьева, знакомая с ситуацией.

В школе постоянно протекает крыша в переходе между зданиями
фото: группа «Типичный Курган» во «Вконтакте»

Одна из учениц в городской группе «ВКонтакте» отметила, что в школе еще и «туалеты как руины, даже крючков в кабинках нет!». «Туда только бомжей можно приводить», — посетовала она.

Директор школы №11 Сергей Кочнев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» признал, что этой проблеме уже много лет. В школе с 1982 года (год постройки) не было капитального ремонта. «Обещали поставить школы на капремонт в 2018—2019 году. Вынуждены ждать, — добавил он, — Сейчас своими силами устраняем последствия протечки, будет проведен текущий ремонт, косметический. Школа готовится к приемке, которая пройдет 16 августа». Кочнев добавил, что в составе комиссии, которая проверит безопасность проводки после протечки, будет и сотрудник Госпажнадзора.

«URA.RU» направило запрос в администрацию города по вопросу ремонта школы №11.

Отметим, жители Кургана пишут в соцсетях, что подобные проблемы есть во многих образовательных учреждениях города. В 2017 году в Кургане на ремонт школ впервые было выделено 90 миллионов рублей, планировалось отремонтировать кровли порядка 60 городских школ, а также продолжить капремонт школы №28 и №45, а также лицея №12.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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