Пентагон готовит план авиаудара с помощью беспилотников по позициям боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верхового суда) на Филиппинах.
План атаки Соединенные Штаты могут озвучить 8 августа, отмечает RT. Официальный представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис отметил, что Пентагон оказывает поддержку Филиппинам в борьбе с террористами уже на протяжении 15 лет, пишет агентство Nation News.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к парламенту страны с просьбой одобрить призыв в армию еще 20 тысяч солдат.