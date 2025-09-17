Умер легендарный советский боксер Виктор Агеев

Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев скончался на 85-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. Причина смерти спортсмена не уточняется.

«На 85-м году жизни ушел знаменитый советский боксер Виктор Петрович Агеев... Уход Виктора Петровича — большая утрата для всей боксерской семьи», — написали в telegram-канале Федерации.

Агеев становился победителем чемпионатов Европы по боксу в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 килограмма. Завершив спортивную карьеру, он посвятил себя тренерской работе, занимая должность в ЦСКА. Среди его учеников — олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, а также чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России. Помимо этого, он входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.

