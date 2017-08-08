В Арбитражном суде Свердловской области пытаются обанкротить краснотурьинское МУП «Комбинат школьного питания». Последние годы оно был основным организатором питания в школах и детсадах города. Однако проверка отчетности и жесткая конкуренция может привести не только к закрытию предприятия, но и к уголовным делам.
Заявление о признании МУП банкротом 7 августа подал предприниматель Дадашов Гюльоглан Баладжа Оглы. В исковых требованиях указана сумма — 3,03 млн рублей. Ранее истец выиграл гражданский иск против предприятия, в котором требовал вернуть деньги за неоплаченный товар.
Если верить сервису «Контур.Фокус», то у МУП «Комбинат школьного питания» это не первый долг. С 2015 года против предприятия подано 23 заявления, общая сумма требований — 9,6 млн рублей. А с 11 июля 2017 года комбинат находится в стадии ликвидации. При этом он был основным организатором детского питания в Краснотурьинске. С 2011 года муниципальная структура выиграла 366 контрактов на 408 миллионов рублей. Среди заказчиков детские сады и школы города.
Председатель комитета по управлению имуществом городского округа Ольга Вершинина заверила журналиста агентства, что без еды краснотурьинские дети не останутся. «Проблемы у МУП начались с того, что в прошлом году оно проиграло конкурсы и в Краснотурьинск зашли другие крупные немуниципальные предприятия, которые теперь и кормят детей. После этого, все сотрудники, которые были в составе КШП, ушли в компании, взявшие тендеры. Остался один административный персонал, сохранять который не было смысла», — объяснила причины ликвидации предприятия Вершинина.
Крупные долги МУП перед партнерами она объяснила «недобросовестностью руководящего аппарата». Как оказалось, учредитель — администрация ГО — о них даже не знал. Недостоверная отчетность была выявлена после проверки в мае 2017-го. «Была выявлена кредиторская задолженность, о которой раньше не было известно», — рассказала Вершинина.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе свердловской прокуратуры не удалось — пресс-секретарь не ответил на звонки журналиста.