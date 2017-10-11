05:47 11 октября 2017 0

Информация о смерти артиста оказалась фейком ФОТО: Great-Woman.com

Жена российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли опровергла информацию о смерти мужа, которая ранее появилась в российских СМИ.

«Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! Чёрт бы побрал людей, которые пишут такие вещи», — написала Флоранс Илли на своей странице в Facebook. Кроме того, на официальной странице артиста в Facebook появилось сообщение на английском языке, в котором сообщается, что Хворостовский с нетерпением ждет приезда родителей в Лондон, чтобы вместе с ними отпраздновать 55-летие.

Марк Хилдрю, который является директором Дмитрия Хворостовского, также опроверг информацию о смерти артиста в беседе с РИА «Новости». «Это полная неправда!!! Он жив и находится дома», — написал исполнительный директор компании Askonas Holt в ответ на запрос агентства.