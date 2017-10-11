«Облкоммунэнерго» готово к работе в осенне-зимний период. Итоговую выездную проверку готовности электрообъектов предприятия к зиме провела комиссия министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и Ростехнадзора. Она прошла на подстанции «Полдневая» в Полевском подразделении компании. Инспекторы изучили всю необходимую документацию и оценили готовность персонала.
Подготовка к зиме на предприятии началась сразу по окончании предыдущего отопительного сезона, и продолжалась все лето. На объектах «Облкоммунэнерго» проводились ремонты оборудования и сетей. Так, в электросетевом комплексе отремонтировано 184 километра воздушных линий напряжением 0,4/10 кВ, 602 трансформаторные подстанции. Заменены 1670 опор и 1332 приставки, более 4 километров кабельных линий напряжением 0,4/10 кВ.
Масштабная ремонтная кампания была проведена и в тепловом дивизионе. Работу теплоэнергетиков осложнило дождливое лето, но запланированный объём работ выполнен полностью: заменено 1680 метров магистральных и квартальных тепловых сетей, пять водогрейных котлов, капитально отремонтировано еще 6 котлов и котлоагрегатов.
«Квалификацию нашего оперативного персонала протестировали в ходе учебной тренировки — было сымитировано отключение на воздушной линии. Учитывалась каждая деталь: как проводится допуск на работы, как работает автовышка, насколько быстро и грамотно реагирует бригада. По этим данным можно оценить, насколько эффективно мы готовы ликвидировать последствия возможных ЧС в условиях низких температур», — рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер АО «Облкоммунэнерго» Сергей Куликов.