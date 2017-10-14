Мединский сравнил «Матильду» с «Влюбленным Шекспиром»

Министр культуры РФ Владимир Мединский сказал, что фильм «Матильда» напомнил ему картину «Влюбленный Шекспир». Заявление было сделано на книжной выставке во Франкфурте.
«Я смотрел фильм, для меня это загадка, потому что это такая костюмированная историческая мелодрама из серии «Елизавета», «Золотой век», «Влюблённый Шекспир», — цитирует RT слова Мединского.
Глава Минкультуры напомнил, что кинокартина выходит в российский прокат 26 октября.
Ранее главу организации «Христианское государство» Александра Калинина арестовали на два месяца. Его обвинили в давлении на кинотеатры, в которых должны показывать скандальную картину, пишет агентство Nation News.