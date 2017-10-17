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Главные новости Курганской области
10:43  17 октября 2017 0

В Курганской области озвучили планы ремонта и строительства дорог на 2018 год

Рейд ОНФ по дорогам Кургана, онф, я плачу налоги - где дороги
В Зауралье в будущем году не построят и 40 км новых дорогФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На финансирование дорожного хозяйства Курганской области в 2018 году планируется направить порядка 3,6 млн рублей. Об этом на окружном совещании у заместителя уральского полпреда Александра Моисеева доложил зауральский вице-губернатор по строительству и ЖКХ Роман Ванюков.

Всего в регионе планируется построить менее 40 км новых дорог. По программе «Развитие автомобильных дорог» начнется строительство участка дороги от трассы «Байкал» через Чумляк и Утичье до деревни Прошкино протяженностью 6,5 км. Кроме того, планируется строительство трех дорог по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Общая протяженность составит около 32 км. Также планируется отремонтировать порядка 80 км региональных дорог.

В 2017 году на обновление дорог потратили около трех миллиардов рублей, всего планировалось построить 27,4 км. При этом субсидии из федерального бюджета составили 143,851 млн рублей, за счет средств от системы «Платон» Курганская область получила дополнительно 37,3 млн рублей.

Курганская область занимает последнее место среди регионов УрФО по доле дорог с твердым покрытием. По данным Свердловскстата, из 16,5 тыс. км зауральских дорог общего пользования только 57% асфальтированы. А дороги в Шадринске вошли в ТОП-10 самых «убитых» по стране по данным экспертов ОНФ.

Татьяна Жаткина
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