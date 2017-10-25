Поклонская нашла новый способ остановить «Матильду»

11:46 25 октября 2017 0

Наталья Поклонская продолжает «крестовый поход» против Учителя Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская нашла новый повод для лишения фильма «Матильда» прокатного удостоверения. Идею политик почерпнула из СМИ, написавших про то, что в фильме есть ряд эпизодов, которые не соответствуют прокатной категории «16+».

«Почему „Матильду“ не лишают прокатного удостоверения? Все уже пишут о нарушении, которое четко прописала федеральная государственная организация — Роскомнадзор. Закон действует не для всех в нашей стране, получается?» — написала Поклонская на своей странице в Facebook и опубликовала ряд ссылок на крупные федеральные СМИ.

В сообщениях изданий говорится, что «Юридическая группа Юрьева» нашла три сцены, которые не соответствуют возрастной категории «16+». Это стрельба по собакам (жестокое обращение с животными) и пытки (эпизоды с повешением и утоплением). Глава юридической компании Родион Юрьев заявил РБК, что экспертиза проводилась по просьбе Русского культурно-просветительного фонда имени Святого Василия Великого.

«Матильда» повествует об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В Москве во вторник, 24 октября, провели премьеру фильма «Матильда» Алексея Учителя. На показе собрался столичный бомонд. Против картины резко выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ранее сообщалось, что она 43 раза пожаловалась в Генпрокуратуру на фильм.