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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
03:56  29 октября 2017 0

Соловьев заявил о травле со стороны Венедиктова

Алексей Венедиктов. Эхо Москвы. Екатеринбург, венедиктов алексей
По словам ведущего ВГТРК, главред «Эха Москвы» ведет травлю его самого и его коллегФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Журналист и ведущий телеканала ВГТРК Владимир Соловьев заявил о травле со стороны главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и его подчиненных. По словам Соловьева, нападкам подвергается не только он, но и другие журналисты ВГТРК.

«Я считаю, что это переходит уже все возможные грани, — приводит слова Владимира Соловьева kp.ru. — На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии — это дважды неприлично. Когда Ларина в жесткой форме обвинила меня в причастности к нападению на Фельгенгауэр, при этом приписав мне чужие слова — не могу сказать, что мне это понравилось. Поэтому пришлось поднять в эфире всего лишь историю интернет-постов и выступлений Лариной. Все, что было у меня в эфире — это цитаты госпожи Лариной. Но не было и близко никаких призывов. Сама идея призывать к противоправным действиям для меня неприемлема».

Журналист отметил, что происходящее — не только травля в СМИ, сейчас оппоненты хотят подключить еще и следственные органы. Соловьев припомнил журналистам «Эха» их комментарии по поводу гибели корреспондентов ВГТРК в ходе боев на Донбассе и во время крушения лайнера Минобороны, летевшего в Сирию.

«Жизнь длинная и у всех очень хорошая память», — пояснил журналист.

Как ранее писало «URA.RU» после выхода на радио «Вести FM» передачи Соловьева, посвященной ведущей «Эха» Ксении Лариной, Алексей Венедиктов принял решение, что ей около полугода придется провести за границей, чтобы оградить от подстрекателей.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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