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03 ноября 2017
02 ноября 2017
01 ноября 2017
21:21  03 ноября 2017 0

Уральский мэр предложил убрать из города все светофоры: «Это будет фишка»

Виды города. Нижневартовск, светофор, зеленый свет
В Нижневартовске светофоры уйдут в прошлое — на месте перекрестков появятся кольцаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске собираются избавиться от всех светофоров. Об этом глава города Василий Тихонов рассказал на большой пресс-конференции, подводя итоги года работы в должности мэра.

По словам Василия Тихонова, в дорожной системе второго по величине города ХМАО накопились серьезные проблемы: «Надо признать, она не работает». Из-за этого в Нижневартовске в часы пик образуются огромные автомобильные пробки, а общественный транспорт приходит на остановки с огромным отставанием от графика движения. Сейчас над проектом изменения системы дорожного движения работают специалисты омского Института системотехники.

Пресс-конференция главы Нижневартовска Тихонова Владимира. Нижневартовск
Василий Тихонов планирует дорожную революцию
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Я сказал руководителю института, почему бы не сделать наш город вообще без светофоров? Это будет фишка, Нижневартовск станет единственным таким городом. По закону это возможно. Если смотреть финансово — вы представьте, мы не будем тратить деньги на светофоры и их обслуживание, нужно будет просто обустроить круговое движение. Если институт разработает и скажет — да, это возможно, то почему нет? Возможно, какие-то светофоры придется сохранить на магистралях, но это будут единицы», — прокомментировал глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Речь идет об обустройстве перекрестков небольшими кольцами, что должно не только разгрузить дороги, но и сделать их более безопасными. «На кольце Чапаева-Ленина круговое движения. Я не помню, чтобы там были какие-то ДТП, это очень редкий случай. И если даже машины друг в друга въедут незначительно, и все», — добавил Тихонов.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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