Уральский мэр предложил убрать из города все светофоры: «Это будет фишка»

В Нижневартовске собираются избавиться от всех светофоров. Об этом глава города Василий Тихонов рассказал на большой пресс-конференции, подводя итоги года работы в должности мэра.
По словам Василия Тихонова, в дорожной системе второго по величине города ХМАО накопились серьезные проблемы: «Надо признать, она не работает». Из-за этого в Нижневартовске в часы пик образуются огромные автомобильные пробки, а общественный транспорт приходит на остановки с огромным отставанием от графика движения. Сейчас над проектом изменения системы дорожного движения работают специалисты омского Института системотехники.
«Я сказал руководителю института, почему бы не сделать наш город вообще без светофоров? Это будет фишка, Нижневартовск станет единственным таким городом. По закону это возможно. Если смотреть финансово — вы представьте, мы не будем тратить деньги на светофоры и их обслуживание, нужно будет просто обустроить круговое движение. Если институт разработает и скажет — да, это возможно, то почему нет? Возможно, какие-то светофоры придется сохранить на магистралях, но это будут единицы», — прокомментировал глава Нижневартовска Василий Тихонов.
Речь идет об обустройстве перекрестков небольшими кольцами, что должно не только разгрузить дороги, но и сделать их более безопасными. «На кольце Чапаева-Ленина круговое движения. Я не помню, чтобы там были какие-то ДТП, это очень редкий случай. И если даже машины друг в друга въедут незначительно, и все», — добавил Тихонов.