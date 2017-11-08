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08 ноября 2017
13:55  08 ноября 2017 0

Теодор Курентзис обнажился для глянцевого журнала. ФОТО

Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Черно-белые фотографии стали дополнением к большой статье о жизни дирижераФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис открылся для поклонников с новой стороны: дирижер принял участие в откровенной фотосессии для глянцевого журнала «Собака».

На снимках, сделанных в ретротематике, Курентзис предстает в полуобнаженном виде. Черно-белые фотографии стали дополнением к большой статье о жизни дирижера и его творчестве, привлекающем внимание поклонников со всего мира. Читатели отмечают не только отличную физическую форму Курентзиса, но и отсутствие какой-либо пошлости на столь смелых фотографиях.

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ФОТО: cкриншот sobaka.ru


Курентзис является один из наиболее популярных дирижеров современности. Весной 2017 года худрук Пермского театра оперы и балета подписал контракт со знаменитым германским SWR Orchestra. Он стал первым россиянином, открывшим престижный Зальцбургский фестиваль минувшим летом. В Перми концерты и постановки с участием дирижера регулярно собирают аншлаги.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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