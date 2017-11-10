На ВИЗе сделали прививки 1200 металлургам

На заводе «ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК) завершилась прививочная кампания для профилактики гриппа и острых вирусных инфекций.
Более 1200 прививок бесплатно были поставлены рабочим предприятия. Таким образом в программе вакцинации в этом году примут участие свыше 90 процентов работников завода.
«Массовая вакцинация не только влияет на снижение заболеваемости, но и значительно уменьшает риски возможных осложнений после гриппа. Нашим работникам не пришлось идти в поликлинику и стоять в очереди. Все прививки ставили в удобное для них время в заводском здравпункте, который работает круглосуточно», — рассказал «URA.RU» Николай Губин, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности «ВИЗ-Стали».
Как сообщают на предприятии, кроме бесплатной вакцинации, у них организованы медицинские профосмотры без отрыва от производства, финансовая помощь в приобретении дорогостоящих медицинских услуг и лекарств, развитие корпоративного спорта, санаторно-курортное лечение и другое. В общей сложности в 2017 году предприятие потратило свыше 13 млн рублей на социальные программы.