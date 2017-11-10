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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
14:06  10 ноября 2017 0

На ВИЗе сделали прививки 1200 металлургам

В прививочной кампании приняли участие свыше 90% заводчанФото: пресс-служба завода «ВИЗ-Сталь»

На заводе «ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК) завершилась прививочная кампания для профилактики гриппа и острых вирусных инфекций.

Более 1200 прививок бесплатно были поставлены рабочим предприятия. Таким образом в программе вакцинации в этом году примут участие свыше 90 процентов работников завода.

«Массовая вакцинация не только влияет на снижение заболеваемости, но и значительно уменьшает риски возможных осложнений после гриппа. Нашим работникам не пришлось идти в поликлинику и стоять в очереди. Все прививки ставили в удобное для них время в заводском здравпункте, который работает круглосуточно», — рассказал «URA.RU» Николай Губин, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности «ВИЗ-Стали».

Как сообщают на предприятии, кроме бесплатной вакцинации, у них организованы медицинские профосмотры без отрыва от производства, финансовая помощь в приобретении дорогостоящих медицинских услуг и лекарств, развитие корпоративного спорта, санаторно-курортное лечение и другое. В общей сложности в 2017 году предприятие потратило свыше 13 млн рублей на социальные программы.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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