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22 ноября 2017
17:11  22 ноября 2017 0

Google призналась в непрерывной слежке за пользователями Android

Социальные сети. Сургут , гугл
Google в фоновом режиме собирает данные о местоположении владельцев гаджетовФото: Артем Ковтун © URA.RU

Журналисты английского новостного издания Quartz выяснили, что Google шпионит за пользователями Android. При этом слежка происходит даже с выключенной геолокацией и вынутой сим-картой.

Устройства на Android в фоновом режиме собирают данные и отправляют их в Google. Для получения информации о местоположении юзера нужно всего лишь, что бы он перешел в зону действия другой сотовой вышки, включил Wi-Fi или GPS, сообщает Nation News.

На расследование журналистов в корпорации Google уже отреагировали. Представители компании заявили, что не будут собирать информацию о местонахождении пользователей гаджетов на операционной системе Android.

Ранее в Госдуме высказались о возможном запрете рекламы в Google. Как передавала «Национальная служба новостей», такую меру могут применить в качестве зеркального ответа на действия поисковика в отношении российских СМИ.

Ксения Томашова
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