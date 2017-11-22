Google призналась в непрерывной слежке за пользователями Android

Журналисты английского новостного издания Quartz выяснили, что Google шпионит за пользователями Android. При этом слежка происходит даже с выключенной геолокацией и вынутой сим-картой.
Устройства на Android в фоновом режиме собирают данные и отправляют их в Google. Для получения информации о местоположении юзера нужно всего лишь, что бы он перешел в зону действия другой сотовой вышки, включил Wi-Fi или GPS, сообщает Nation News.
На расследование журналистов в корпорации Google уже отреагировали. Представители компании заявили, что не будут собирать информацию о местонахождении пользователей гаджетов на операционной системе Android.
Ранее в Госдуме высказались о возможном запрете рекламы в Google. Как передавала «Национальная служба новостей», такую меру могут применить в качестве зеркального ответа на действия поисковика в отношении российских СМИ.