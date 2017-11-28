{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
27 ноября 2017
26 ноября 2017
15:27  28 ноября 2017 0

Адвокаты бывшего сити-менеджера Челябинска не знают, когда он выйдет на свободу

Ярмарка вакансий. Челябинск., давыдов сергей
Сергей Давыдов может выйти из СИЗО уже 29 ноябряФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска
все новости сюжета

Адвокат бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова Максим Классен пока не знает, когда его подзащитный выйдет из СИЗО. Срок содержания Давыдова под стражей истекает 29 ноября, но следствие не внесло ходатайство о продлении меры пресечения. «У меня нет никакой информации и каких-либо процессуальных документов», — заявил адвокат «URA.RU».

Максим Классен также отказался комментировать решение Центрального районного суда от 14 ноября, наложившего арест на имущество Сергея Давыдова — 69 объектов недвижимости. В пользовании у экс-главы администрации офисные площади, гостевые домики в санатории на озере «Еловое» и несколько недостроенных особняков.

По информации «URA.RU», Сергей Давыдов не только пошел на сотрудничество со следствием, но и признал часть сумм, исчезнувших со счетов МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС). За это его должны выпустить из СИЗО под ту меру пресечения, которую изберет следователь.

Сергея Давыдова задержали сотрудники УФСБ по региону 29 сентября 2017 года, решением Центрального райсуда Челябинска Давыдов был взят по стражу. Бывшему сити-менеджеру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров