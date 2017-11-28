Адвокат бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова Максим Классен пока не знает, когда его подзащитный выйдет из СИЗО. Срок содержания Давыдова под стражей истекает 29 ноября, но следствие не внесло ходатайство о продлении меры пресечения. «У меня нет никакой информации и каких-либо процессуальных документов», — заявил адвокат «URA.RU».
Максим Классен также отказался комментировать решение Центрального районного суда от 14 ноября, наложившего арест на имущество Сергея Давыдова — 69 объектов недвижимости. В пользовании у экс-главы администрации офисные площади, гостевые домики в санатории на озере «Еловое» и несколько недостроенных особняков.
По информации «URA.RU», Сергей Давыдов не только пошел на сотрудничество со следствием, но и признал часть сумм, исчезнувших со счетов МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС). За это его должны выпустить из СИЗО под ту меру пресечения, которую изберет следователь.
Сергея Давыдова задержали сотрудники УФСБ по региону 29 сентября 2017 года, решением Центрального райсуда Челябинска Давыдов был взят по стражу. Бывшему сити-менеджеру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).