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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
18:14  29 ноября 2017 0

В Екатеринбурге на шесть лет посадили застройщика, который обманул 111 дольщиков

Незаконно построенные дома были снесеныФото: E1.ru

В Кировском суде Екатеринбурга вынесли приговор застройщику, от действий которого пострадали 111 человек. Ущерб превысил 135 млн рублей.

«Застройщик Алексей Борздый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Следствие установило, что с июня 2011 года по апрель 2015 года Борздый вопреки установленному законом порядку построил пять многоквартирных жилых домов на улице Орловской и в переулке Верхнем на земельных участках, располагающихся в зоне индивидуального жилищного строительства. После этого он продал доли от этих объектов под видом отдельных жилых квартир 111 гражданам, заключив с ними договоры инвестирования.

В итоге люди понесли убытки более чем на 135 миллионов рублей. Борздый приговорен к шести годам колонии общего режима.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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