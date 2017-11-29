В Екатеринбурге на шесть лет посадили застройщика, который обманул 111 дольщиков

В Кировском суде Екатеринбурга вынесли приговор застройщику, от действий которого пострадали 111 человек. Ущерб превысил 135 млн рублей.
«Застройщик Алексей Борздый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Следствие установило, что с июня 2011 года по апрель 2015 года Борздый вопреки установленному законом порядку построил пять многоквартирных жилых домов на улице Орловской и в переулке Верхнем на земельных участках, располагающихся в зоне индивидуального жилищного строительства. После этого он продал доли от этих объектов под видом отдельных жилых квартир 111 гражданам, заключив с ними договоры инвестирования.
В итоге люди понесли убытки более чем на 135 миллионов рублей. Борздый приговорен к шести годам колонии общего режима.