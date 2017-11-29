Куйвашев передал привет уральцам от экс-губернатора. ФОТО

Экс-губернатор Свердловской области (слева) просил передавать всем привет
На странице свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Instagram появилась запись о его случайной встрече с бывшим главой региона Александром Мишариным на съезде РЖД.
«Съезд РЖД. Был рад встрече с Александром Сергеевичем Мишариным. Хорошо выглядит и чувствует себя. Всем в Екатеринбурге передает привет!» — написал Куйвашев и выложил снимок их встречи.
Александр Мишарин возглавлял Свердловскую область с 2009 по 2012 год. Он оставил пост после автомобильной аварии, в которой он получил тяжелые травмы. Позже его назначили первым заместителем гендиректора ОАО «РЖД» по развитию скоростного и высокоскоростного движения.