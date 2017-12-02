10:00 02 декабря 2017 0

Наталья Поклонская продолжает бороться за честь покойного императора Владимир Жабриков © URA.RU

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Суббота! И вот самые интересные темы за неделю:

К пенсионерке, выигравшей полмиллиарда в лотерею, выстроилась очередь за деньгами. Наличные женщина еще не получила, но незнакомые люди уже штурмуют ее дом и просят средства на собственные нужды.

Наталья Поклонская отказалась от ордена «За сохранение мира на Крымской земле», который в 2014 году ей вручила глава Российского Императорского Дома. Дело снова в «Матильде».

Лидер КВН Александр Масляков покинул пост директора. И тут сразу же поползли слухи почему это могло произойти. Но пресс-служба КВН пресекла разговоры и назвала свою версию увольнения телеведущего.

Олимпийский чемпион назвал ведущую «Первого канала» трансвеститом. Мужчина не стеснялся в выражениях, но вскоре ему пришлось забрать свои слова обратно.

Вакансия года обнаружилась на Ямале. Претенденту обещают 2 млн рублей в месяц. За такую работу стоит побороться.

«Это фиаско, братаны!». В Сети высмеяли новую форму олимпийской сборной, в которой российские спортсмены должны выступить на Играх 2018 года в Сеуле.