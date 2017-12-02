{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости 
10:00  02 декабря 2017 0

Поклонская отказалась от ордена, вакансия на 2 млн и ведущую «Первого канала» назвали трансвеститом. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Наталья Поклонская продолжает бороться за честь покойного императораВладимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Суббота! И вот самые интересные темы за неделю:

К пенсионерке, выигравшей полмиллиарда в лотерею, выстроилась очередь за деньгами. Наличные женщина еще не получила, но незнакомые люди уже штурмуют ее дом и просят средства на собственные нужды.

Наталья Поклонская отказалась от ордена «За сохранение мира на Крымской земле», который в 2014 году ей вручила глава Российского Императорского Дома. Дело снова в «Матильде».

Лидер КВН Александр Масляков покинул пост директора. И тут сразу же поползли слухи почему это могло произойти. Но пресс-служба КВН пресекла разговоры и назвала свою версию увольнения телеведущего.

Олимпийский чемпион назвал ведущую «Первого канала» трансвеститом. Мужчина не стеснялся в выражениях, но вскоре ему пришлось забрать свои слова обратно.

Вакансия года обнаружилась на Ямале. Претенденту обещают 2 млн рублей в месяц. За такую работу стоит побороться.

«Это фиаско, братаны!». В Сети высмеяли новую форму олимпийской сборной, в которой российские спортсмены должны выступить на Играх 2018 года в Сеуле.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров