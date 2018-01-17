В России взлетят цены на вино из Европы

Импортный алкоголь станет дороже
Европейские производители вина предупредили российских импортеров о том, что увеличат отпускные цены на алкоголь. Это связано с неурожаем винограда.
Наибольший рост цен коснется относительно недорогой продукции, сообщает «Эхо Москвы». Ее стоимость может увеличиться до 35%. Для премиум сегмента изменение будет менее заметно.
Тем временем в России существенных изменений цен на отечественный алкоголь пока не ожидается. Специалисты прогнозируют лишь рост в 5-8%, связанный с инфляцией и совершенствованием технологий производства и продажи, напоминает «Национальная служба новостей».