«Адское оружие» России напугало немецкие СМИ

Немецкие СМИ рассказали о создании в России модификации тяжелой огнеметной системы ТОС-1 и назвали ее «самым страшным» российским оружием. Журналисты отмечают, что у этой разработки нет аналогов в мире.
Новая тяжелая огнеметная система является «наследницей» еще советской разработки ТОС-1 «Буратино» и более поздней ТОС-1А «Солнцепек», сообщает телеканал 360. В ее основе — новейший танк «Армата». Реактивная система залпового огня этой установки состоит из 30 труб, способных выпускать ракеты с термобарическими боеголовками. Последние могут вызывать сильнейшую взрывную волну, спастись от которой в бункерах и блиндажах невозможно, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее «URA.RU» также писало о секретном ядерном оружии России, которое заставило США сильно нервничать — на него американцы указали в своем «Обзоре ядерной политики».