Иностранные журналисты отведали блюда из полевой кухни во время Парада Победы в Москве

Иностранные журналисты, освещающие Парад Победы, попробовали армейский обед
© Служба новостей «URA.RU»
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Журналистов угостили обедом: кулеш и гречневая каша с тушенкой
Журналистов угостили обедом: кулеш и гречневая каша с тушенкой Фото:
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Иностранные журналисты, освещающие Парад Победы в Москве, попробовали солдатскую пищу из полевой кухни. Обед проходил в "Манеже"

"Иностранные журналисты, освещающие парад Победы на Красной площади, смогли отведать солдатской пищи из полевой кухни", — сообщает ТАСС. Там добавили, что их угостили обедом, состоящим из кулеша, гречневой каши с тушенкой и сухарями.

В пресс-центре у Кремля собралось множество гостей из разных стран, которые с интересом осматривали стенды, посвященные Великой Отечественной войне, и могли отправить открытки родным. Многие из журналистов стремились попробовать русскую кухню, и армейский обед стал желанной частью программы.

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Иностранные журналисты, освещающие Парад Победы в Москве, попробовали солдатскую пищу из полевой кухни. Обед проходил в "Манеже" "Иностранные журналисты, освещающие парад Победы на Красной площади, смогли отведать солдатской пищи из полевой кухни", — сообщает ТАСС. Там добавили, что их угостили обедом, состоящим из кулеша, гречневой каши с тушенкой и сухарями. В пресс-центре у Кремля собралось множество гостей из разных стран, которые с интересом осматривали стенды, посвященные Великой Отечественной войне, и могли отправить открытки родным. Многие из журналистов стремились попробовать русскую кухню, и армейский обед стал желанной частью программы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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