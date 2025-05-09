Иностранные журналисты отведали блюда из полевой кухни во время Парада Победы в Москве

Иностранные журналисты, освещающие Парад Победы в Москве, попробовали солдатскую пищу из полевой кухни. Обед проходил в "Манеже"
"Иностранные журналисты, освещающие парад Победы на Красной площади, смогли отведать солдатской пищи из полевой кухни", — сообщает ТАСС. Там добавили, что их угостили обедом, состоящим из кулеша, гречневой каши с тушенкой и сухарями.
В пресс-центре у Кремля собралось множество гостей из разных стран, которые с интересом осматривали стенды, посвященные Великой Отечественной войне, и могли отправить открытки родным. Многие из журналистов стремились попробовать русскую кухню, и армейский обед стал желанной частью программы.
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