«„Кремлевский список“ олигархов просто скопировали из Forbes»

20:23 30 января 2018 0

Публикация «кремлевского доклада» взбудоражила всю российскую элиту Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Опубликованный США «кремлевский список» вызвал недоумение у россиян — многим показался довольно странным набор фамилий. Например, в документе названы детский омбудсмен Анна Кузнецова, председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, бывший министр образования Андрей Фурсенко, бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов, но не оказалось главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, главы Счетной палаты Татьяны Голиковой или руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

Как заявил «URA.RU» первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин, внушительную часть списка его составители явно скопировали у Forbes: «Задача такого списка на самом деле понятна — взять и подвесить российскую элиту. С этой целью, помимо высокопоставленных чиновников, за основу взяли и богатейших людей. Хотя тут не обошлось без странностей — многие из названных бизнесменов свои деньги сделали сами».

Политолог Алексей Макаркин считает: «кремлевский список» списали со списка Forbes Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В списке можно обнаружить некоторые несоответствия, а также устаревшую информацию, это говорит о том, что список готовился еще несколько месяцев назад, пояснил «URA.RU» директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев.

«На мой взгляд, список составлялся американскими чиновниками и представителями спецслужб по формальным критериям. Удивляет, что в этот документ не попала, например, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, хотя деятельность ее ведомства очень важна», — пояснил собеседник агентства. По его словам, бывший посол США Майкл Макфол также не увидел логики в обнародованных списках.

«Мне кажется, что за основу был взят принцип бизнесмена Полонского — он рассылал приглашения на вечеринку только тем, у кого есть миллиард. Если у тебя нет миллиарда, то иди лесом. Так и здесь: если денег нет, то и в список не попадешь»,

— пошутил Рогулев. Он подчеркнул, что аргументация, которой руководствовались составители списка, остается неизвестной.

В сообщении Минфина США отмечается, что у «кремлевского доклада» есть и закрытая часть. Имена людей, попавших в закрытую часть списка, не разглашаются, в докладе подчеркивается лишь, что в нем могут быть упомянуты и бизнесмены с состоянием менее миллиарда долларов, и чиновники, не занимающие высших руководящих постов.

По мнению советника МИДа РФ в отставке Владимира Рыбаченкова, очевидно, что этот доклад готовился при плотном участии спецслужб — явно тут хорошо поработало ЦРУ. В то же время, отметил он, в конечном итоге «включили всех подряд»: «Получился какой-то телефонный справочник».

Многих удивило попадание в «кремлевский список» детского омбудсмена Анны Кузнецовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал «URA.RU», что подобные документы всегда готовятся с привлечением широкого круга экспертов: «Не думаю, что здесь на первое место выходит информация спецслужб. Если бы работали спецслужбы, список был бы тоньше. Скорее, был проведен опрос экспертов, кроме того, сбор информации наверняка велся из различных источников, в том числе при поддержке некоммерческих организаций, работающих в России».

К подготовке документа наверняка привлекали специалистов различных государственных структур, пояснил «URA.RU» член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

«Надо признать, что россияне без сочувствия отнеслись к попаданию своих соотечественников в эти списки. Я бы даже сказал так: если бы мы сегодня составляли свой „черный список“ бизнесменов и управленческих кадров, он бы во многом совпал с американским. Часть упомянутых там людей, на мой взгляд, уже давно должна колоть лед на Баренцевом море», — резюмировал собеседник агентства.