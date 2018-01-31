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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:03  31 января 2018 4

В Екатеринбурге резко выросли счета за отопление

Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, холод, градусник, тепло в доме, температура в квартире
Людям выставлены огромные счета из-за морозного, по мнению коммунальщиков, январяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые в 2018 году квитанции за услуги ЖКХ неприятно удивили жителей Екатеринбурга: счета резко выросли. «Платежка пришла на 8,5 тысячи вместо пяти в декабре, увеличение сразу на 50%!. Такое впечатление, что моя квартира стала из двухкомнатной трехкомнатной. Дед Мороз подсуетился, ага», — иронизирует читательница «URA.RU» Арина Медведева, которая живет в Верх-Исетском районе.

«В квитанциях за январь, которые нам любезно напечатали, плата за отопление выросла в два раза. Ровно в два раза. Потому что по квитанции значится, что у меня в два раза выросли объемы потребления. Сегодня в квартире 19 градусов. Я живу с обогревателем. При этом за отопление квартиры площадью 66 кв. м начислили 4415,75 руб. вместо 2544,62 в декабре. Аналогично всему дому. И у мамы тоже», — пишет на своей странице в соцсети жительница Октябрьского района Елена.

Январское удорожание — результат холодной погоды, объясняют коммунальщики. И такая ситуация происходит второй год подряд. «Ситуация началась с зимы 2017-го, когда была изменена методика начисления платы за отопление. Жители привыкли к тому, что ежемесячно им выставляли примерно одинаковый счет (за основу брался среднемесячный платеж за прошлый отопительный сезон), а по итогу года проводилась корректировка. Этот год не исключение. Кроме того, сейчас у многих стоят на домах автоматические системы коммерческого учета тепла. Когда становится холодно, многие дома сами увеличивали объемы тепла, которое шло жителям. Вот это тепло и было посчитано в системе, а потом и выставлено в квитанциях жителям», — рассказывает один из работников крупной управляющей компании, не захотевший назвать свое имя.

Счета за квартплату из-за увеличивающихся затрат на отопление резко вырастают вторую зиму подряд. В 2017 году многие жители заметили пугающий рост еще в ноябре, когда ударили первые морозы.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что в январе—октябре 2017 года средний чек россиянина за услуги ЖКХ составил 2700 рублей, показатель увеличился на 9,5% и втрое превысил величину инфляции. Специалисты объяснили такой результат не только индексацией тарифов в июле, но и тем, что россияне стали меньше экономить на жилищно-коммунальных услугах.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.RU»
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