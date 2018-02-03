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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
07:02  03 февраля 2018 6

Посольство РФ потребовало от США перестать похищать россиян

Музей тюрьмы. Пермь-36, зона, наблюдательная вышка, колония, надзиратель
Россиянин пробудет до понедельника в тюрьмеФото: Алексей Гущин © URA.RU

Посольство России в Вашингтоне заявило, что окажет экстрадированному в США российскому хакеру Петру Левашову необходимую помощь, а также призвало американскую сторону прекратить похищать россиян.

«Требуем от США прекращения захватов россиян по всему миру», — приводят «Известия» требования ведомства.

Ранее, как сообщало RT, Левашова экстрадировали из Испании в США, после чего почти сразу доставили в суд. Россиянина обвиняют в создании компьютерной сети Kelihos, через которую он якобы контролировал сотни тысяч компьютеров, распространял вирусы и занимался вымогательством.

В самом суде, по данным ТАСС, Левашов заявил о своей невиновности. О решении суда пока ничего неизвестно, но, по словам адвоката хакера из России, как минимум до понедельника тот пробудет в тюрьме в Бриджпорте.

Ранее на сайте Министерства иностранных дел России появилось предупреждение о том, что американские спецслужбы продолжают «охотиться» за гражданами России по всему миру.

Сергей Демин
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