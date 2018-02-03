Посольство РФ потребовало от США перестать похищать россиян

07:02 03 февраля 2018 6

Россиянин пробудет до понедельника в тюрьме Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Посольство России в Вашингтоне заявило, что окажет экстрадированному в США российскому хакеру Петру Левашову необходимую помощь, а также призвало американскую сторону прекратить похищать россиян.

«Требуем от США прекращения захватов россиян по всему миру», — приводят «Известия» требования ведомства.

Ранее, как сообщало RT, Левашова экстрадировали из Испании в США, после чего почти сразу доставили в суд. Россиянина обвиняют в создании компьютерной сети Kelihos, через которую он якобы контролировал сотни тысяч компьютеров, распространял вирусы и занимался вымогательством.

В самом суде, по данным ТАСС, Левашов заявил о своей невиновности. О решении суда пока ничего неизвестно, но, по словам адвоката хакера из России, как минимум до понедельника тот пробудет в тюрьме в Бриджпорте.

Ранее на сайте Министерства иностранных дел России появилось предупреждение о том, что американские спецслужбы продолжают «охотиться» за гражданами России по всему миру.