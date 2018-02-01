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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:18  01 февраля 2018 6

МИД предупредил об «охоте» американских спецслужб на россиян

В некоторых странах россиян могут похитить по запросу спецслужб СШАФото: PxHere

Американские спецслужбы продолжают «охотиться» за гражданами России по всему миру. На сайте Министерства иностранных дел РФ говорится о «реальной угрозе подвергнуться задержанию и даже аресту по запросам правоохранительных органов США в третьих странах».

В ведомстве отметили, что Штаты делают это вопреки российским призывам наладить сотрудничество между компетентными органами РФ и США. Отмечается, что на данный момент зафиксировано уже сорок подобных случаев, более десяти из них приходится на 2017 год.

Помимо откровенных похищений с последующей незаконной экстрадацией в США, в МИДе предупредили, что в Штатах россияне сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского правосудия. В связи с этим в ведомстве посоветовали «тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов». «В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента США)», — подчеркнули в министерстве.

В подобную ситуацию с экстрадицией попал российский летчик Константин Ярошенко. В 2010 году в Либерии его схватила местная полиция и тайком — в нарушение национального законодательства этой страны и международного права — вывезла в США. По информации «Национальной службы новостей», в Штатах его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке к контрабанде наркотиков. Вашингтон не реагирует на обращения Москвы и родственников осужденного с просьбой помиловать летчика.

Также «URA.RU» сообщало историю с сыном депутата Госдумы Романом Селезневым. Он был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивах в 2014 году и доставлен на американскую территорию. Его отец и МИД РФ назвали такие действия похищением и нарушением норм гражданского права. В Сиэтле суд присяжных признал Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 эпизодам обвинения.

Ксения Томашова
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