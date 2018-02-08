Большинство россиян намерены проголосовать на президентских выборах

05:06 08 февраля 2018 0

Всего было опрошено около семи тысяч граждан России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Подавляющее большинство россиян, имеющих право голоса, готовы принять участие в выборах президента страны. Согласно данным ВЦИОМ, декларируемая явка на выборы в первые дни февраля составила 79%. Опрос проводился методом случайной выборки путем звонков на мобильные и стационарные номера.

«Декларируемый уровень гражданского участия в выборах, по данным за неделю 29 января — 4 февраля 2018 года, составляет 79,3 процента», — приводят «Известия» сообщение ВЦИОМ.

При этом если говорить о среднем показателе явки граждан России на выборы 18 марта, то он с начала года показывал колебания в интервале 78,5 и 81,3 процентами. При подсчете были учтены те россияне, которые дали положительный ответ на вопрос: «Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет?».

Стоит отметить, что доля сомневающихся, стоит ли выходить на избирательные участки, составила 11,7%. А вот 7,2% категорически отказываются участвовать в голосовании. Не смогли ответить на вопрос чуть меньше 2% от всего числа опрошенных — 1,8 процента респондентов. Всего было опрошено порядка семи тысяч респондентов.