МИД России пообещал жесткую реакцию на конфискацию активов в Европе

Росси примет ответные меры на конфискацию своих активов в Европе, заявил Грушко
Росси примет ответные меры на конфискацию своих активов в Европе, заявил Грушко Фото:

Россия готова к жесткому ответу на возможную конфискацию своих активов в Европе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, предварительная работа по реагированию уже проведена.

«Ответные меры будут приняты, предварительная работа была проведена. Наша реакция будет жесткой», — заявил Грушко. Его слова приводит РИА Новости. 

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» в 2025 году направили Украине 25,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. По данным украинского Минфина и Еврокомиссии, эти средства составляют три четверти всего иностранного финансирования бюджета Украины в этом году. В общей сложности США, Евросоюз, Канада, Япония и Великобритания перечислили Киеву несколько траншей, используя российские средства, заблокированные в западных банках.

