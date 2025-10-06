МИД России пообещал жесткую реакцию на конфискацию активов в Европе

Россия готова к жесткому ответу на возможную конфискацию своих активов в Европе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, предварительная работа по реагированию уже проведена.
«Ответные меры будут приняты, предварительная работа была проведена. Наша реакция будет жесткой», — заявил Грушко. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» в 2025 году направили Украине 25,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. По данным украинского Минфина и Еврокомиссии, эти средства составляют три четверти всего иностранного финансирования бюджета Украины в этом году. В общей сложности США, Евросоюз, Канада, Япония и Великобритания перечислили Киеву несколько траншей, используя российские средства, заблокированные в западных банках.
