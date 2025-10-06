В Кремле ответили на вопрос URA.RU о назначении врио губернатора Тверской области

В Кремле пока не определились с новым врио губернатора Тверской области. Когда вопрос решится, будет опубликован соответствующий указ, ответил на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, когда будет соответствующий указ, мы его обнародуем», — ответил Песков. С чем связана задержка, он не уточнил.
Неделю назад президент Владимир Путин назначил бывшего главу Тверской области Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Руденя занял кресло полпреда вместо ушедшего на пост генпрокурора Александра Гуцана.
