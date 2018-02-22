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22 февраля 2018
21 февраля 2018
Главные новости 
09:29  22 февраля 2018 0

Зять Ельцина будет контролировать миллиардеров Потанина и Дерипаску

Презентация книги Петра Авена
У Валентина Юмашева уже есть такой опытФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зять и экс-глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев может стать арбитром в конфликте крупнейших акционеров ГМК «Норильский никель» — Владимира Потанина (30,4% акций) и Олега Дерипаски (27,8%). Это произойдет в случае, если из капитала компании выйдут Роман Абрамович и Александр Абрамов, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Bloomberg.

UC Rusal Дерипаски через суд требует запретить компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продажу ее 4% акций «Норникеля» Потанину. Юмашев выступит посредником между Потаниным и Дерипаской, если доля компаний Абрамовича в нем опустится ниже 1%, объяснили собеседники агентства, близкие к акционерам компании. Процесс, стартовавший 16 февраля, стал официальным началом третьей акционерной войны в «Норникеле», стороны уже готовы запустить «русскую рулетку» по выкупу долей друг у друга, уточняет издание. По информации на конец 2016 года Crispian владел 4,2% акций «Норникеля», а структуры Абрамовича и Абрамова — 6,3%.

Уроженец Прикамья Валентин Юмашев, супруг Татьяны Ельциной и тесть Олега Дерипаски, уже участвовал в примирении сторон в акционерной войне 2012 года. Тогда он привлек к процессу Романа Абрамовича, который стал активным посредником и в итоге гарантировал мир. «Коммерсант» напоминает, что Олег Дерипаска с 2001 года женат на дочери Юмашева, Полине, которой принадлежит около 6% En+ Group головного холдинга бизнесмена в индустриальном сегменте.

Наталья Михалева
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