17:31 25 февраля 2018 11

«Команда без медалей», — написал изданию один из пользователей в ответ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Американская газета New York Post назвала российских хоккеистов «командой без страны». Такое высказывание появилось в Twitter издания после того, как спортсмены выиграли золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, победив Германию со счетом 4:3.

«Команда без страны выигрывает олимпийский хоккейный турнир», — говорится в подписи к посту New York Post в соцсети. Оскорбленные болельщики из России ответили незамедлительно. «Команда без медалей», — написал изданию один из пользователей, намекая на то, что американцы проиграли чехам в четвертьфинале и покинули Олимпиаду.

«Да по ходу у наших хоккеистов и форма была постирана в мельдонии», «Россия чемпион! А вы завидуйте!», «Написать можно что угодно, но вы и сами прекрасно понимаете хоккеисты из какой страны выиграли золотые медали», «Журналист без мозгов написал эту статью», «Ну тупыыые…», — пишут комментаторы. Другие публикуют картинки с намеком на победу СССР в Великой Отечественной войне и изображения российского флага.