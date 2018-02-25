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25 февраля 2018
17:31  25 февраля 2018 11

«Ну тупыыые…» В Сети злятся на американскую газету, назвавшую российских хоккеистов «командой без страны»

Хоккеист Павел Деменьшин. Екатеринбург, коньки, хоккей
«Команда без медалей», — написал изданию один из пользователей в ответФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Американская газета New York Post назвала российских хоккеистов «командой без страны». Такое высказывание появилось в Twitter издания после того, как спортсмены выиграли золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, победив Германию со счетом 4:3.

«Команда без страны выигрывает олимпийский хоккейный турнир», — говорится в подписи к посту New York Post в соцсети. Оскорбленные болельщики из России ответили незамедлительно. «Команда без медалей», — написал изданию один из пользователей, намекая на то, что американцы проиграли чехам в четвертьфинале и покинули Олимпиаду.

«Да по ходу у наших хоккеистов и форма была постирана в мельдонии», «Россия чемпион! А вы завидуйте!», «Написать можно что угодно, но вы и сами прекрасно понимаете хоккеисты из какой страны выиграли золотые медали», «Журналист без мозгов написал эту статью», «Ну тупыыые…», — пишут комментаторы. Другие публикуют картинки с намеком на победу СССР в Великой Отечественной войне и изображения российского флага.

Валерий Дорофеев
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